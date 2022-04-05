https://uz.sputniknews.ru/20220405/kadry-ukrainskix-provokatsiy-v-buche-napolneny-nestykovkami-i-lyapami--video-23792042.html

Кадры украинских провокаций в Буче наполнены нестыковками и ляпами — видео

Кадры украинских провокаций в Буче наполнены нестыковками и ляпами — видео

"Ужас в Буче", "резня", "геноцид". Такими заголовками пестрят западные СМИ.

2022-04-05T20:50+0500

2022-04-05T20:50+0500

2022-04-05T20:52+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

сми

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Кадры "зверств россиян", опубликованные украинскими медийщиками, содержат много нестыковок и ляпов, передает Sputnik Ближнее зарубежье.Это видео появилось лишь спустя 4 дня после ухода российских военных из Бучи. И почти сразу — после прихода СБУ и украинского ТВ. Времени для постановки было более чем достаточно.Но даже этого времени провокаторам не хватило, чтобы слепить по-настоящему "качественный" материал. Мэр Бучи объявляет 31 марта днем победы над "орками". И ни слова — о "заваленных телами улицах". Нет их и на видео в соцсетях мэра.Западный зритель — главная цель провокации. В англоязычной Википедии статья о Буче появляется подозрительно быстро. Название Буча созвучно слову "butcher" (мясник).Но даже на Западе настроены критично. Ветеран американской дипломатии Джэк Мэтлок в прямом эфире CNN заявил, что не уверен в причастности Москвы, а шум вокруг Бучи на руку Киеву. Запись эфира на сайт CNN не выложили.

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