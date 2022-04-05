Какие продукты убрать из рациона, чтобы похудеть - диетолог
© Sputnik / Ani LiparityanХаш
© Sputnik / Ani Liparityan
Всем, кто хочет сбросить вес, в первую очередь нужно отказаться от продуктов быстрого приготовления, считает диетолог и гастроэнтеролог Маргарита Куц.
Врач-диетолог Маргарита Куц в интервью РИА Новости назвала ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона для похудения и сохранения здоровья.
"Повышенный гликемический индекс овсяной крупы приводит к выбросу инсулина. Дополнительный сахар и разнообразные добавки с искусственным ароматизатором создает продукт, который провоцирует повышение уровня сахара в крови, что категорически не подходит для похудения и здорового питания".
Крабовые палочки
"Реальную пользу дает сурими — фарш из филе белой рыбы — на основе которого и должны изготавливаться крабовые палочки. Но, к сожалению, в крабовых палочках популярных марок сурими содержится очень мало или его нет совсем. Рыбный фарш заменяют крахмалом и различными химическими добавками, делая продукт абсолютно бесполезным в целом".
Картофельное пюре быстрого приготовления
"У обработанных картофельных хлопьев высочайший гликемический индекс, способствующий резкому повышению уровня сахара в крови. Это фастфуд, который не насыщает организм и не содержит в себе вещества, необходимые для нормализации метаболизма".
Фитнес-батончики
"На фитнес-батончиках, которые встречаются на полках супермаркетов, худеть не получится. Они содержат огромное количество скрытого сахара. Я очень категорично отношусь к этому продукту, поэтому не рекомендую людям, преследующим принципы правильного питания, использовать его для перекуса. Лучше перекусить фруктом".
Кукурузные хлопья
"У необработанной кукурузы высокий гликемический индекс, а в кукурузных хлопьях, изготовленных из обработанных зерен кукурузы, он еще выше. Все обработанные продукты приводят к одному — к очень сильному подъему уровня сахара в крови, что способствует мощному выбросу инсулина и отсутствию чувства насыщения".
Супы и бульоны быстрого приготовления (концентраты, порошки, готовые блюда)
"Категорически рекомендую исключить данные продукты из рациона. Лучше выделите один день и сделайте заготовку, заморозив свежеприготовленный бульон. Домашний бульон, который вы приготовили — идеальная альтернатива готовым полуфабрикатам".
Диетолог рекомендует заменить овсянку быстрого приготовления натуральной овсяной крупой без каких-либо добавок. Ее можно замочить на ночь, сэкономив время на приготовление завтрака. Все же Маргарита советует выделить буквально 15 минут на варку овсяной крупы, чтобы получить блюдо, которое подарит чувство насыщения на 2-3 часа.
"Также овсянку из пакетика можно заменить цельнозерновым хлебом, плавленный сыр — творожным сыром, в составе которого нет крахмала, сливочного масла, ароматизаторов и других добавок. Ингредиенты сэкономят время и будут полезнее сладкой каши, приготовленной за 5 минут. Если добавить овощей, получится идеальный завтрак".
Куц отметила, что крабовые палочки можно заменить крабовым мясом, замороженными креветками, морепродуктами или нежирной рыбой.
"Конечно, крабовое мясо — очень дорогой продукт. Но купив и попробовав его один раз, вы почувствуете и поймете разницу между крабовыми палочками и между свежим, а самое главное, полезным крабовым мясом", — утверждает специалист.
Как утверждает врач, приготовление заготовок займет столько же времени, сколько вы потратите на приготовление супа из пакетика или лапши быстрого приготовления. Также заготовки помогут распланировать бюджет и сэкономить деньги.
"Можно заморозить овощи, бульон, заготовить котлеты из нежирного мяса с минимумом специй, подготовить куриное филе для дальнейшего приготовления, распределив на порционные пакеты, самостоятельно засолить филе лосося. Гарниры можно готовить на несколько дней или запаривать с вечера. Вариантов экономии времени без вреда для здоровья — масса", — порекомендовала специалист.
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