https://uz.sputniknews.ru/20220405/orgnabor-v-kakie-strany-edut-migranty-23787530.html
Оргнабор: в какие страны едут мигранты
Оргнабор: в какие страны едут мигранты
Ответ на вопрос — в нашей инфографике.
2022-04-05T20:40+0500
2022-04-05T20:40+0500
2022-04-05T20:40+0500
инфографика
мигранты
трудовые мигранты
трудовая миграция
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Всего в Россию с начала 2022 года отправилось на работу 2 183 узбекистанца. Это 69% от общего количества рабочих, устроенных Агентством по внешней трудовой миграции.За 2021 год в рамках оргнабора поехали на заработки за границу 108,5 тысячи человек. Из них 100,1 тыс. отправились в Россию, 6,9 тыс. — в Казахстан, 1,5 тыс. — в Южную Корею.
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мигранты, трудовые мигранты, трудовая миграция, инфографика
Оргнабор: в какие страны едут мигранты
В какие страны едут мигранты из Узбекистана в рамках оргнабора? Ответ на вопрос — в нашей инфографике.
Всего в Россию с начала 2022 года отправилось на работу 2 183 узбекистанца. Это 69% от общего количества рабочих, устроенных Агентством по внешней трудовой миграции.
За 2021 год в рамках оргнабора поехали на заработки за границу 108,5 тысячи человек. Из них 100,1 тыс. отправились в Россию, 6,9 тыс. — в Казахстан, 1,5 тыс. — в Южную Корею.