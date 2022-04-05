https://uz.sputniknews.ru/20220405/orgnabor-v-kakie-strany-edut-migranty-23787530.html

Оргнабор: в какие страны едут мигранты

Оргнабор: в какие страны едут мигранты

Ответ на вопрос — в нашей инфографике.

2022-04-05T20:40+0500

2022-04-05T20:40+0500

2022-04-05T20:40+0500

инфографика

мигранты

трудовые мигранты

трудовая миграция

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Всего в Россию с начала 2022 года отправилось на работу 2 183 узбекистанца. Это 69% от общего количества рабочих, устроенных Агентством по внешней трудовой миграции.За 2021 год в рамках оргнабора поехали на заработки за границу 108,5 тысячи человек. Из них 100,1 тыс. отправились в Россию, 6,9 тыс. — в Казахстан, 1,5 тыс. — в Южную Корею.

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мигранты, трудовые мигранты, трудовая миграция, инфографика