https://uz.sputniknews.ru/20220405/v-bishkeke-posle-obrezaniya-umer-7-letniy-malchik-23782556.html
В Бишкеке после обрезания умер 7-летний мальчик
В Бишкеке после обрезания умер 7-летний мальчик
Операция по обрезанию проводилась под местным наркозом.
2022-04-05T15:20+0500
2022-04-05T15:20+0500
2022-04-05T15:20+0500
происшествия
бишкек
наркоз
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В столице Кыргызстана Бишкеке в Национальном госпитале после обрезания умер 7-летний мальчик. У него открылось кровотечение из раны крайней плоти, сообщает Sputnik Кыргызстан.Известно, что ребенок являлся племянником ординатора госпиталя, в котором была проведена операция. Именно родственник мальчика попросил своего коллегу, уролога из этой же больницы, сделать обрезание.После неудачной операции ребенок был госпитализирован в хирургическое отделение городской детской клинической больницы №3 в Бишкеке с диагнозом "синдром Платтера, кровотечение из раны крайней плоти". Впоследствии мальчик скончался, не приходя в сознание.В Министерстве здравоохранения Кыргызской республики сообщили, что предварительной причиной смерти ребенка является остановка сердца, а не потеря крови.Врач, проводивший операцию уволился. Заведующему отделению урологии Национального госпиталя объявлен выговор.В данное время городская милиция и руководство больницы, где состоялась операция, проводят расследование произошедшего.
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бишкек, наркоз
В Бишкеке после обрезания умер 7-летний мальчик
Операция по обрезанию проводилась под местным наркозом.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
В столице Кыргызстана Бишкеке в Национальном госпитале после обрезания умер 7-летний мальчик. У него открылось кровотечение из раны крайней плоти, сообщает Sputnik Кыргызстан
.
Известно, что ребенок являлся племянником ординатора госпиталя, в котором была проведена операция. Именно родственник мальчика попросил своего коллегу, уролога из этой же больницы, сделать обрезание.
После неудачной операции ребенок был госпитализирован в хирургическое отделение городской детской клинической больницы №3 в Бишкеке с диагнозом "синдром Платтера, кровотечение из раны крайней плоти". Впоследствии мальчик скончался, не приходя в сознание.
В Министерстве здравоохранения Кыргызской республики сообщили, что предварительной причиной смерти ребенка является остановка сердца, а не потеря крови.
Врач, проводивший операцию уволился. Заведующему отделению урологии Национального госпиталя объявлен выговор.
В данное время городская милиция и руководство больницы, где состоялась операция, проводят расследование произошедшего.