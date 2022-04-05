https://uz.sputniknews.ru/20220405/v-tashkente-otkrylsya-sad-tolerantnosti-grafika-23791083.html
В Ташкенте открылся "Сад толерантности"— графика
В Ташкенте открылся "Сад толерантности"— графика
На сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано 2 330 религиозных организаций в разных регионах страны.
2022-04-05T20:20+0500
2022-04-05T20:20+0500
2022-04-07T00:20+0500
культура
ташкент
сады
толерантность
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Сегодня в Ташкенте в комплексе "Янги Узбекистан" открылся "Сад толерантности".На брифинге в АОКА первый заместитель председателя Комитета по делам религий Давронбек Махсудов рассказал о религиозной толерантности и подходах в Узбекистане.По его словам, на сегодняшний день зарегистрировано 2 330 религиозных организаций в разных регионах страны.Из них 2 139 — исламских, 174 христианских религиозных организаций, 8 еврейских, 6 бахаистских общин, 1 общество сознания Кришны, 1 буддийский храм и 1 узбекское библейское общество.В Узбекистане на принципах толерантности мирно проживают более 130 национальностей и этнических групп, а также представители 16 религиозных конфессий, заключил Давронбек Махсудов.
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ташкент, сады, толерантность, узбекистан
В Ташкенте открылся "Сад толерантности"— графика
20:20 05.04.2022 (обновлено: 00:20 07.04.2022)
На сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано 2 330 религиозных организаций в разных регионах страны.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте в комплексе "Янги Узбекистан" открылся "Сад толерантности".
На брифинге в АОКА первый заместитель председателя Комитета по делам религий Давронбек Махсудов рассказал
о религиозной толерантности и подходах в Узбекистане.
По его словам, на сегодняшний день зарегистрировано 2 330 религиозных организаций в разных регионах страны.
Из них 2 139 — исламских, 174 христианских религиозных организаций, 8 еврейских, 6 бахаистских общин, 1 общество сознания Кришны, 1 буддийский храм и 1 узбекское библейское общество.
В Узбекистане на принципах толерантности мирно проживают более 130 национальностей и этнических групп, а также представители 16 религиозных конфессий, заключил Давронбек Махсудов.