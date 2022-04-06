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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Чем опасна лапша быстрого приготовления - врач
Чем опасна лапша быстрого приготовления - врач
Неправильное нагревание лапши может провоцировать выделение токсичных веществ, объясняет эндокринолог.
2022-04-06T22:00+0500
2022-04-06T22:00+0500
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врач
эндокринология
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Регулярное употребление лапши быстрого приготовления может быть опасно для здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Газету.Ru.В интервью изданию врач-эндокринолог и диетолог Полина Королева рассказала, что многие заваривают лапшу прямо в упаковке, однако это - ошибка, которая может привести к серьезным нарушениям в организме."Нагревание этой упаковки может провоцировать выделение токсичных веществ, которые вызывают злокачественные образования", - объяснила она.По словам Королевой, часто лапшу есть нельзя - взрослым рекомендуется употреблять ее в пищу не более одного раза в неделю, а детям - только раз в месяц.Разогревать лапшу быстрого приготовления можно лишь в стеклянной или керамической посуде, уточнила Полина Королева.
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врач, эндокринология

Чем опасна лапша быстрого приготовления - врач

22:00 06.04.2022
© pexels.com/MART PRODUCTIONЛапша быстрого приготовления
Лапша быстрого приготовления - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2022
© pexels.com/MART PRODUCTION
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Неправильное нагревание лапши может провоцировать выделение токсичных веществ, объясняет эндокринолог.
Регулярное употребление лапши быстрого приготовления может быть опасно для здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Газету.Ru.
В интервью изданию врач-эндокринолог и диетолог Полина Королева рассказала, что многие заваривают лапшу прямо в упаковке, однако это - ошибка, которая может привести к серьезным нарушениям в организме.
"Нагревание этой упаковки может провоцировать выделение токсичных веществ, которые вызывают злокачественные образования", - объяснила она.
По словам Королевой, часто лапшу есть нельзя - взрослым рекомендуется употреблять ее в пищу не более одного раза в неделю, а детям - только раз в месяц.
Разогревать лапшу быстрого приготовления можно лишь в стеклянной или керамической посуде, уточнила Полина Королева.
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