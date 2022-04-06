https://uz.sputniknews.ru/20220406/eksporteram-kompensiruyut-do-70-transportnyx-rasxodov-23818814.html

Экспортерам компенсируют до 70% транспортных расходов

Экспортерам компенсируют до 70% транспортных расходов

Правительственная комиссия должна в двухнедельный срок утвердить перечень продукции с высокой добавленной стоимостью, при экспорте которой предусмотрены субсидии на компенсацию транспортных расходов.

2022-04-06T20:25+0500

2022-04-06T20:25+0500

2022-04-06T20:25+0500

экономика

экспорт

транспорт

продукция

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ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Президент подписал указ, которым принимаются дополнительные меры по поддержке экспортеров.С 1 апреля сроком на один год (до 1 апреля 2023 года) установлены следующие субсидии и льготы:Правительственная комиссия по вопросам внешней торговли, инвестиций, развития местной промышленности и технического регулирования под руководством Сардора Умурзакова должна в двухнедельный срок утвердить перечень продукции с высокой добавленной стоимостью.Экспортеры данной продукции смогут получить субсидии на компенсацию транспортных расходов. Перечень будет опубликован на Едином портале поддержки экспортеров.Правительственная комиссия также получила полномочия по продлению срока погашения кредитов, выделенных за счет средств Фонда поддержки экспорта для финансирования предэкспортных и связанных с экспортом торговых операций, на дополнительные шесть месяцев в соответствии с обращениями отечественных предприятий-экспортеров.При этом Центральный банк не будет рассматривать изменение срока погашения данных кредитов как активы, условия кредитования которых были пересмотрены.Кроме того отменен запрет применения льгот по таможенным платежам при таможенном оформлении товаров, находящихся в режиме таможенного склада сроком более шести месяцев.Молодые предприниматели теперь также смогут получить кредиты до $500 тысяч за счет средств Фонда поддержки молодых предпринимателей на основании решений Правительственной комиссии.Министерство инвестиций и внешней торговли получило полномочия внедрить до 1 января 2023 года временные механизмы регулирования внешнеторговых операций Республики Узбекистан на основании заключения Правительственной комиссии.При этом правительство должно предусмотреть меры по стимулированию экспорта готовой продукции, предотвращению случаев искусственного завышения стоимости импортных контрактов, проникновения некачественной продукции на внутренний рынок и случаев контрабанды.Также в соответствии с указом АО "Узтрейд" и АО "Узсаноатэкспорт" получат из средств Фонда поддержки экспорта $10 миллионов для обеспечения внешнеторговых компаний оборотными средствами.Читайте также: Россия может начать импорт кожи и текстиля из Узбекистана

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экспорт, транспорт, продукция