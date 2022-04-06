https://uz.sputniknews.ru/20220406/eksporteram-kompensiruyut-do-70-transportnyx-rasxodov-23818814.html
Экспортерам компенсируют до 70% транспортных расходов
Экспортерам компенсируют до 70% транспортных расходов
Правительственная комиссия должна в двухнедельный срок утвердить перечень продукции с высокой добавленной стоимостью, при экспорте которой предусмотрены субсидии на компенсацию транспортных расходов.
2022-04-06T20:25+0500
2022-04-06T20:25+0500
2022-04-06T20:25+0500
экономика
экспорт
транспорт
продукция
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ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Президент подписал указ, которым принимаются дополнительные меры по поддержке экспортеров.С 1 апреля сроком на один год (до 1 апреля 2023 года) установлены следующие субсидии и льготы:Правительственная комиссия по вопросам внешней торговли, инвестиций, развития местной промышленности и технического регулирования под руководством Сардора Умурзакова должна в двухнедельный срок утвердить перечень продукции с высокой добавленной стоимостью.Экспортеры данной продукции смогут получить субсидии на компенсацию транспортных расходов. Перечень будет опубликован на Едином портале поддержки экспортеров.Правительственная комиссия также получила полномочия по продлению срока погашения кредитов, выделенных за счет средств Фонда поддержки экспорта для финансирования предэкспортных и связанных с экспортом торговых операций, на дополнительные шесть месяцев в соответствии с обращениями отечественных предприятий-экспортеров.При этом Центральный банк не будет рассматривать изменение срока погашения данных кредитов как активы, условия кредитования которых были пересмотрены.Кроме того отменен запрет применения льгот по таможенным платежам при таможенном оформлении товаров, находящихся в режиме таможенного склада сроком более шести месяцев.Молодые предприниматели теперь также смогут получить кредиты до $500 тысяч за счет средств Фонда поддержки молодых предпринимателей на основании решений Правительственной комиссии.Министерство инвестиций и внешней торговли получило полномочия внедрить до 1 января 2023 года временные механизмы регулирования внешнеторговых операций Республики Узбекистан на основании заключения Правительственной комиссии.При этом правительство должно предусмотреть меры по стимулированию экспорта готовой продукции, предотвращению случаев искусственного завышения стоимости импортных контрактов, проникновения некачественной продукции на внутренний рынок и случаев контрабанды.Также в соответствии с указом АО "Узтрейд" и АО "Узсаноатэкспорт" получат из средств Фонда поддержки экспорта $10 миллионов для обеспечения внешнеторговых компаний оборотными средствами.Читайте также: Россия может начать импорт кожи и текстиля из Узбекистана
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экспорт, транспорт, продукция
Экспортерам компенсируют до 70% транспортных расходов
Правительственная комиссия должна в двухнедельный срок утвердить перечень продукции с высокой добавленной стоимостью, при экспорте которой предусмотрены субсидии на компенсацию транспортных расходов.
ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik
. Президент подписал указ
, которым принимаются дополнительные меры по поддержке экспортеров.
С 1 апреля сроком на один год (до 1 апреля 2023 года) установлены следующие субсидии и льготы:
отечественным предприятиям (их уполномоченным представителям) при экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью в страны Европейского союза – субсидии на компенсацию транспортных расходов в размере до 70%, в соседние государства – до 50%.
Агентство продвижения экспорта компенсирует расходы, связанные с аккредитацией организаций по оценке соответствия в органе по аккредитации, который является членом международных организаций ILAC/IAF;
размер предоплаты, требуемой при экспорте (за исключением специальных видов товаров), а также выполнении работ и услуг на основании счетов-фактур (инвойсов) без заключения договора, снижается со 100% до 50%.
Правительственная комиссия по вопросам внешней торговли, инвестиций, развития местной промышленности и технического регулирования под руководством Сардора Умурзакова должна в двухнедельный срок утвердить перечень продукции с высокой добавленной стоимостью.
Экспортеры данной продукции смогут получить субсидии на компенсацию транспортных расходов. Перечень будет опубликован на Едином портале поддержки экспортеров
.
Правительственная комиссия также получила полномочия по продлению срока погашения кредитов, выделенных за счет средств Фонда поддержки экспорта для финансирования предэкспортных и связанных с экспортом торговых операций, на дополнительные шесть месяцев в соответствии с обращениями отечественных предприятий-экспортеров.
При этом Центральный банк не будет рассматривать изменение срока погашения данных кредитов как активы, условия кредитования которых были пересмотрены.
Кроме того отменен запрет применения льгот по таможенным платежам при таможенном оформлении товаров, находящихся в режиме таможенного склада сроком более шести месяцев.
Молодые предприниматели теперь также смогут получить кредиты до $500 тысяч за счет средств Фонда поддержки молодых предпринимателей на основании решений Правительственной комиссии.
Министерство инвестиций и внешней торговли получило полномочия внедрить до 1 января 2023 года временные механизмы регулирования внешнеторговых операций Республики Узбекистан на основании заключения Правительственной комиссии.
При этом правительство должно предусмотреть меры по стимулированию экспорта готовой продукции, предотвращению случаев искусственного завышения стоимости импортных контрактов, проникновения некачественной продукции на внутренний рынок и случаев контрабанды.
Также в соответствии с указом АО "Узтрейд" и АО "Узсаноатэкспорт" получат из средств Фонда поддержки экспорта $10 миллионов для обеспечения внешнеторговых компаний оборотными средствами.