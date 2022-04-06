https://uz.sputniknews.ru/20220406/rossiya-mojet-nachat-import-koji-i-tekstilya-iz-uzbekistana-23803883.html

Россия может начать импорт кожи и текстиля из Узбекистана

Россия может начать импорт кожи и текстиля из Узбекистана

Россия обсудит с Узбекистаном импорт кожи и канваса в рамках предстоящей международной выставки UzCharmExpo 2022.

2022-04-06T12:00+0500

2022-04-06T12:00+0500

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экономика

узбекистан

импорт

кожа

текстиль

выставка

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В столице Узбекистана Ташкенте с 25 по 27 мая пройдет крупнейшая в Центральной Азии специализированная международная выставка кожевенно-обувной и пушно-меховой индустрии UzCharmExpo 2022. Она состоится при поддержке министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Организатором является ассоциация "Узчармсаноат".Известно, что в рамках выставки российская компания ООО "Аванти" и узбекистанская ассоциация "Узчармсаноат" продолжат обсуждение вопроса экспорта продукции предприятий Узбекистана.Ранее между "Узчармсаноат" при содействии Торгового представительства России в Республике Узбекистан состоялась онлайн-встреча с руководством российской компании "Аванти". Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.В видеоконференции приняли участие представители компаний кожевенно-обувной отрасли Узбекистана: ООО "Akbar Biznes Stroy", ООО "Vodiy Shoes", ООО "Clasica Shoes International", ООО "Hazorasp Delfin Shoes", ООО "Tata Shoes" и другие. Они презентовали российским партнерам возможности своих предприятий и ассортимент выпускаемой продукции.Представители "Аванти" выразили намерение сотрудничать с узбекистанскими предприятиями. Стороны рассмотрели вопросы закупок сырья и материалов для производства в России, размещения заказов на пошив заготовки верха обуви и возможность создания совместного предприятия в Узбекистане.В частности, партнеры обсудили предложения по импорту из Узбекистана заготовок верха обуви, а также канваса (текстильная продукция).Также компании договорились наладить совместное сотрудничество.Компания "Аванти" специализируется на производстве спортивной и танцевальной обуви для рынка России. Поставки готовой продукции осуществляются в крупные торговые сети, также у фирмы есть прямой выход на маркетплейсы Ozon и Wildberries.Читайте также:

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узбекистан, импорт, кожа, текстиль, выставка