https://uz.sputniknews.ru/20220406/gasparyan-otsenil-rezkoe-zayavlenie-posla-britanii-v-uzbekistane--video-23805903.html
Гаспарян оценил резкое заявление посла Британии в Узбекистане — видео
Гаспарян оценил резкое заявление посла Британии в Узбекистане — видео
В понедельник Тим Торлоу дал интервью узбекскому блогеру Кириллу Альтману. Посол отметил достижения Узбекистане в области свободы слова, но тут же отказал в этом праве российским СМИ.
2022-04-06T14:01+0500
2022-04-06T14:01+0500
2022-04-06T14:01+0500
специальная военная операция россии в донбассе
узбекистан
великобритания
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Политолог Армен Гаспарян отреагировал на резкие высказывания посла Британии в Узбекистане Тима Торлоу.Гаспарян иронично отметил, что британский дипломат поступил совершенно логично: не стал беседовать на тему Узбекистана и обсуждать британо-узбекские отношения, будучи послом в республике.По его мнению, Торлоу берет пример с правительства Британии: с премьера Бориса Джонсона, главы МИД Лиз Трасс и других высокопоставленных лиц, которые "только и делают, что говорят про Россию"."Если начальники мистера Торлоу занимаются этим, почему он не должен этим заниматься?" — добавил Гаспарян.Он отметил, что для узбекского зрителя и читателя интервью Тима Торлоу выглядит странным. Однако следует "трезво взглянуть на вещи", считает Гаспарян.Резонансное интервьюИнтервью Тима Торлоу ведущему проекта "Alter Ego" Кириллу Альтману вышло 4 апреля.Британский дипломат рассказал, что, по его мнению, является "оптимальной свободой слова". Ведущий задал послу вопрос: "нет ли противоречия в том, что традиционно выступающие основными поборниками свободы слова страны Запада сегодня блокируют российские СМИ и освещают ситуацию довольно однобоко?"На это Торлоу заявил, что "Россия — особый случай". Дипломат также добавил, что "Запад не закрывает российские СМИ, а просто предпринимает решительные действия, чтобы они (российские СМИ. — Sputnik) не стали орудием этой войны".После этого ведущий уточнил, почему так называемые свободные СМИ молчали, когда Запад бомбил Югославию, Афганистан и Ирак.Торлоу ответил, что "на самом деле, все дело в амбициях Владимира Путина воссоздать Советский Союз".Интервью вызвало массовый отклик среди пользователей. Кто-то назвал посла "английской лисой", а кто-то отметил, что Торлоу не мог сказать иначе.Нашлись и те, кто посоветовал Британии обратить сперва внимание на себя.Реакция РоссииПосольство России в Узбекистане уже отреагировало на риторику Торлоу. Дипломаты высмеяли высказывание британского посла о российских СМИ и пропаганде войны и прикрепили ссылку на репортаж телеканала Россия 24 об Узбекистане. Программа вышла в эфир 2 апреля.
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узбекистан, великобритания
Гаспарян оценил резкое заявление посла Британии в Узбекистане — видео
В понедельник Тим Торлоу дал интервью узбекскому блогеру Кириллу Альтману. Посол отметил достижения Узбекистане в области свободы слова, но тут же отказал в этом праве российским СМИ.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Политолог Армен Гаспарян отреагировал на резкие высказывания посла Британии в Узбекистане Тима Торлоу.
Гаспарян иронично отметил, что британский дипломат поступил совершенно логично: не стал беседовать на тему Узбекистана и обсуждать британо-узбекские отношения, будучи послом в республике.
"Ему же нужно продать свое интервью в медиапространстве. На теме Узбекистана он это сделать не сможет, потому что понятно, что все внимание мирового сообщества привлечено только к Украине, которая хорошая, и к России, которая категорически плохая", — высказался политолог.
По его мнению, Торлоу берет пример с правительства Британии: с премьера Бориса Джонсона, главы МИД Лиз Трасс и других высокопоставленных лиц, которые "только и делают, что говорят про Россию".
"Если начальники мистера Торлоу занимаются этим, почему он не должен этим заниматься?" — добавил Гаспарян.
Он отметил, что для узбекского зрителя и читателя интервью Тима Торлоу выглядит странным. Однако следует "трезво взглянуть на вещи", считает Гаспарян.
"Торлоу пытается любой ценой удержаться в тренде", — заключил эксперт.
Резонансное интервью
Интервью Тима Торлоу ведущему проекта "Alter Ego" Кириллу Альтману вышло
4 апреля.
Британский дипломат рассказал, что, по его мнению, является "оптимальной свободой слова".
Ведущий задал послу вопрос: "нет ли противоречия в том, что традиционно выступающие основными поборниками свободы слова страны Запада сегодня блокируют российские СМИ и освещают ситуацию довольно однобоко?"
На это Торлоу заявил, что "Россия — особый случай". Дипломат также добавил, что "Запад не закрывает российские СМИ, а просто предпринимает решительные действия, чтобы они (российские СМИ. — Sputnik) не стали орудием этой войны".
После этого ведущий уточнил, почему так называемые свободные СМИ молчали, когда Запад бомбил Югославию, Афганистан и Ирак.
Торлоу ответил, что "на самом деле, все дело в амбициях Владимира Путина воссоздать Советский Союз".
Интервью вызвало массовый отклик среди пользователей. Кто-то назвал посла "английской лисой", а кто-то отметил, что Торлоу не мог сказать иначе.
"Разговор о России — это больная мозоль. Посол просто не может говорить то, что идет вразрез с интересами его страны", — написала Indira Khudaishukurova.
Нашлись и те, кто посоветовал Британии обратить сперва внимание на себя.
"А много ли реальной свободы слова в СМИ Великобритании? Опять поучают. Поучайте лучше ваших паучат", — отметил Bakhrom Durmanov.
"Красиво парировал вопрос. Когда США бомбили Сирию, Афганистан, Иран, все молчали. Свобода слова в СМИ этих стран ЕС не работала?" — написал Азиз Хушнудов.
Реакция России
Посольство России в Узбекистане уже отреагировало на риторику Торлоу.
Дипломаты высмеяли высказывание британского посла о российских СМИ и пропаганде войны и прикрепили ссылку на репортаж телеканала Россия 24 об Узбекистане.
Программа вышла в эфир 2 апреля.