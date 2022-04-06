https://uz.sputniknews.ru/20220406/gasparyan-otsenil-rezkoe-zayavlenie-posla-britanii-v-uzbekistane--video-23805903.html

Гаспарян оценил резкое заявление посла Британии в Узбекистане — видео

Гаспарян оценил резкое заявление посла Британии в Узбекистане — видео

В понедельник Тим Торлоу дал интервью узбекскому блогеру Кириллу Альтману. Посол отметил достижения Узбекистане в области свободы слова, но тут же отказал в этом праве российским СМИ.

2022-04-06T14:01+0500

2022-04-06T14:01+0500

2022-04-06T14:01+0500

специальная военная операция россии в донбассе

узбекистан

великобритания

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Политолог Армен Гаспарян отреагировал на резкие высказывания посла Британии в Узбекистане Тима Торлоу.Гаспарян иронично отметил, что британский дипломат поступил совершенно логично: не стал беседовать на тему Узбекистана и обсуждать британо-узбекские отношения, будучи послом в республике.По его мнению, Торлоу берет пример с правительства Британии: с премьера Бориса Джонсона, главы МИД Лиз Трасс и других высокопоставленных лиц, которые "только и делают, что говорят про Россию"."Если начальники мистера Торлоу занимаются этим, почему он не должен этим заниматься?" — добавил Гаспарян.Он отметил, что для узбекского зрителя и читателя интервью Тима Торлоу выглядит странным. Однако следует "трезво взглянуть на вещи", считает Гаспарян.Резонансное интервьюИнтервью Тима Торлоу ведущему проекта "Alter Ego" Кириллу Альтману вышло 4 апреля.Британский дипломат рассказал, что, по его мнению, является "оптимальной свободой слова". Ведущий задал послу вопрос: "нет ли противоречия в том, что традиционно выступающие основными поборниками свободы слова страны Запада сегодня блокируют российские СМИ и освещают ситуацию довольно однобоко?"На это Торлоу заявил, что "Россия — особый случай". Дипломат также добавил, что "Запад не закрывает российские СМИ, а просто предпринимает решительные действия, чтобы они (российские СМИ. — Sputnik) не стали орудием этой войны".После этого ведущий уточнил, почему так называемые свободные СМИ молчали, когда Запад бомбил Югославию, Афганистан и Ирак.Торлоу ответил, что "на самом деле, все дело в амбициях Владимира Путина воссоздать Советский Союз".Интервью вызвало массовый отклик среди пользователей. Кто-то назвал посла "английской лисой", а кто-то отметил, что Торлоу не мог сказать иначе.Нашлись и те, кто посоветовал Британии обратить сперва внимание на себя.Реакция РоссииПосольство России в Узбекистане уже отреагировало на риторику Торлоу. Дипломаты высмеяли высказывание британского посла о российских СМИ и пропаганде войны и прикрепили ссылку на репортаж телеканала Россия 24 об Узбекистане. Программа вышла в эфир 2 апреля.

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