https://uz.sputniknews.ru/20220406/pri-kakix-simptomax-nelzya-idti-na-rabotu-23794297.html
При каких симптомах нельзя идти на работу
При каких симптомах нельзя идти на работу
Весной иммунитет ослабевает, поэтому легче подцепить простудные заболевания.
2022-04-06T08:00+0500
2022-04-06T08:00+0500
2022-04-06T08:00+0500
это интересно
работа
иммунитет
весна
врач
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Стоит ли идти на работу или лучше остаться дома и вызвать врача? Этот вопрос встает перед людьми самых разных профессий, когда они замечают у себя признаки простудного заболевания. В каких случаях следует поберечь себя и не подвергать риску заражения респираторной инфекцией коллег, объяснил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев."Самыми главными признаками заболевания будут температура, наличие головной боли, общей слабости. Это является основанием для избегания контактов, для изоляционных мер. Если состояние тяжелое, если вы себя чувствуете плохо, лучше вызывать врача на дом", – посоветовал он.Насморк или кашель без других симптомов не являются опасными для окружающих, полагает врач."Если просто насморк без температуры, это не требует строгих изоляционных мер. То же самое и с кашлем. Сам по себе кашель, если нет других симптомов, ничего страшного не несет. Однако в любом случае без врачебной консультации и должного лечения могут быть осложнения", – добавил Павел Воробьев.Читайте также:Терапевт рассказал, почему люди болеют ранней весной
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работа, иммунитет, весна, врач
При каких симптомах нельзя идти на работу
Весной иммунитет ослабевает, поэтому легче подцепить простудные заболевания. Какие симптомы служат сигналом, что пора обратиться к врачу, рассказал в интервью радио Sputnik глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.
Стоит ли идти на работу или лучше остаться дома и вызвать врача? Этот вопрос встает перед людьми самых разных профессий, когда они замечают у себя признаки простудного заболевания.
В каких случаях следует поберечь себя и не подвергать риску заражения респираторной инфекцией коллег, объяснил в интервью радио Sputnik
доктор медицинских наук, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.
"Самыми главными признаками заболевания будут температура, наличие головной боли, общей слабости. Это является основанием для избегания контактов, для изоляционных мер. Если состояние тяжелое, если вы себя чувствуете плохо, лучше вызывать врача на дом", – посоветовал он.
Насморк или кашель без других симптомов не являются опасными для окружающих, полагает врач.
"Если просто насморк без температуры, это не требует строгих изоляционных мер. То же самое и с кашлем. Сам по себе кашель, если нет других симптомов, ничего страшного не несет. Однако в любом случае без врачебной консультации и должного лечения могут быть осложнения", – добавил Павел Воробьев.