https://uz.sputniknews.ru/20220406/skolko-ovoschey-i-fruktov-rossiya-importiruet-iz-uzbekistana-23818185.html
Сколько овощей и фруктов Россия импортирует из Узбекистана
Сколько овощей и фруктов Россия импортирует из Узбекистана
Товарооборот между Россией и Узбекистаном в минувшем году достиг $7 млрд. Значительная часть приходится на плодоовощную продукцию. Какая доля в российском импорте овощей и фруктов приходится на Узбекистан - в инфографике Sputnik.
2022-04-06T20:45+0500
2022-04-06T20:45+0500
2022-04-06T20:45+0500
инфографика
импорт
овощи
фрукты
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Сотрудничество России и Узбекистана набрало хорошие темпы - В прошлом году товарооборот достиг исторического рекорда – 7 миллиардов долларов. При этом в ближайшие два года республика может нарастить объем экспорта до 680 миллионов долларов.Значительную часть товаров, которые Россия закупает в Узбекистане, занимает плодоовощная продукция. Росту объемов импорта узбекистанских овощей и фруктов может служить запущенный в прошлом году проект "Агроэкспресс" по ускоренной доставке продуктов между странами.
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импорт, овощи, фрукты, инфографика
Сколько овощей и фруктов Россия импортирует из Узбекистана
Товарооборот между Россией и Узбекистаном в минувшем году достиг рекордных $7 млрд. Значительная часть этого объема приходится на плодоовощную продукцию. Какая доля в российском импорте овощей и фруктов приходится на Узбекистан - в инфографике Sputnik.
Сотрудничество России и Узбекистана набрало хорошие темпы - В прошлом году товарооборот достиг исторического рекорда – 7 миллиардов долларов. При этом в ближайшие два года республика может нарастить объем экспорта до 680 миллионов долларов.
Значительную часть товаров, которые Россия закупает в Узбекистане, занимает плодоовощная продукция. Росту объемов импорта узбекистанских овощей и фруктов может служить запущенный в прошлом году проект "Агроэкспресс" по ускоренной доставке продуктов между странами.