https://uz.sputniknews.ru/20220406/skolko-ovoschey-i-fruktov-rossiya-importiruet-iz-uzbekistana-23818185.html

Сколько овощей и фруктов Россия импортирует из Узбекистана

Сколько овощей и фруктов Россия импортирует из Узбекистана

Товарооборот между Россией и Узбекистаном в минувшем году достиг $7 млрд. Значительная часть приходится на плодоовощную продукцию. Какая доля в российском импорте овощей и фруктов приходится на Узбекистан - в инфографике Sputnik.

2022-04-06T20:45+0500

2022-04-06T20:45+0500

2022-04-06T20:45+0500

инфографика

импорт

овощи

фрукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/06/23818005_419:0:1982:879_1920x0_80_0_0_c1c4388e4f1cdf21866123041c7256e0.png

Сотрудничество России и Узбекистана набрало хорошие темпы - В прошлом году товарооборот достиг исторического рекорда – 7 миллиардов долларов. При этом в ближайшие два года республика может нарастить объем экспорта до 680 миллионов долларов.Значительную часть товаров, которые Россия закупает в Узбекистане, занимает плодоовощная продукция. Росту объемов импорта узбекистанских овощей и фруктов может служить запущенный в прошлом году проект "Агроэкспресс" по ускоренной доставке продуктов между странами.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

импорт, овощи, фрукты, инфографика