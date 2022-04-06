https://uz.sputniknews.ru/20220406/umer-vladimir-jirinovskiy-23809909.html
Умер Владимир Жириновский
Умер Владимир Жириновский
Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин и подтвердила думская фракция ЛДПР.
2022-04-06T15:12+0500
2022-04-06T15:12+0500
2022-04-06T16:17+0500
россия
владимир жириновский
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Политик, как отметил Володин, ушел из жизни "после тяжелой и продолжительной болезни".Он добавил, что оценка деятельности Жириновского — неизменная поддержка избирателей.Думская фракция ЛДПР также подтвердила информацию о смерти Жириновского."Сегодня после затяжной болезни скончался Председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим", — заявили в партии.
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владимир жириновский
Умер Владимир Жириновский
15:12 06.04.2022 (обновлено: 16:17 06.04.2022)
Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин и подтвердила думская фракция ЛДПР.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Политик, как отметил Володин, ушел из жизни "после тяжелой и продолжительной болезни".
Он добавил, что оценка деятельности Жириновского — неизменная поддержка избирателей.
"Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах", — написал Володин в Telegram.
Думская фракция ЛДПР также подтвердила информацию о смерти Жириновского.
"Сегодня после затяжной болезни скончался Председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим", — заявили
в партии.