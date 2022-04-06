https://uz.sputniknews.ru/20220406/umer-vladimir-jirinovskiy-23809909.html

Умер Владимир Жириновский

Умер Владимир Жириновский

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин и подтвердила думская фракция ЛДПР.

2022-04-06T15:12+0500

2022-04-06T15:12+0500

2022-04-06T16:17+0500

россия

владимир жириновский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/19/23558195_0:213:2884:1835_1920x0_80_0_0_9651cb6dd3cdc4cd0d3816ba46d0586d.jpg

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Политик, как отметил Володин, ушел из жизни "после тяжелой и продолжительной болезни".Он добавил, что оценка деятельности Жириновского — неизменная поддержка избирателей.Думская фракция ЛДПР также подтвердила информацию о смерти Жириновского."Сегодня после затяжной болезни скончался Председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим", — заявили в партии.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир жириновский