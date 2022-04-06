https://uz.sputniknews.ru/20220406/v-buxare-poyavilsya-servis-yandex-go--23812030.html
В Бухаре появился сервис Yandex Go
В Бухаре появился сервис Yandex Go
Yandex Go использует собственные технологии: карты, маршрутизацию, навигацию.
2022-04-06T16:20+0500
2022-04-06T16:20+0500
2022-04-06T16:27+0500
общество
бухара
карта
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. С сегодняшнего дня в Бухаре заработал сервис Yandex Go. Для перемещения по городу надо скачать приложение и указать в нем точку назначения. Сервис сам находит водителя, который сможет приехать быстрее всего, сообщает пресс-служба компании.Стоимость поездок начинается от 2 500 сумов. Поездка от аэропорта до "Бухара Арена" будет стоить около 6 300 сумов, а от гостиницы Asia Bukhara до парка имени Мирзо Улугбека – около 5 300 сумов. "Недавно мы запустили сервис в Самарканде, а сегодня – в Бухаре. Yandex Go делает передвижение по городу удобнее: больше не нужно звонить в службы такси или ловить машину на улице. Сразу после заказа машины приложение показывает всю необходимую информацию, например, модель и номер автомобиля. Также у нас есть служба поддержки, с которой можно быстро связаться в приложении", – заявил исполнительный директор Yandex Go по развитию рынков Центральной Азии Тамирлан Шапиев.В Бухаре точная стоимость поездки известна клиентам в момент заказа машины – для этого надо ввести адрес точки назначения в приложении. Если водителю придется отклониться от маршрута из-за ремонта дороги, цена не изменится.По словам представителя компании, Yandex Go использует собственные технологии: карты, маршрутизацию, навигацию, умную систему распределения заказов. Эти технологии делают поездки доступнее для пользователей и при этом обеспечивают водителям достойный заработок.Yandex Go появился в Узбекистане в апреле 2018 года. Кроме Бухары, сервис также работает в шести городах: Ташкенте, Фергане, Маргилане, Намангане, Андижане и Самарканде. У Yandex Go нет собственных водителей и машин. Сервис сотрудничает с местными перевозчиками. Бесплатное приложение доступно для iOS и Android на узбекском, русском и многих других языках, добавили в пресс-службе.
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бухара, карта
В Бухаре появился сервис Yandex Go
16:20 06.04.2022 (обновлено: 16:27 06.04.2022)
Yandex Go использует собственные технологии: карты, маршрутизацию, навигацию, умную систему распределения заказов.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. С сегодняшнего дня в Бухаре заработал сервис Yandex Go. Для перемещения по городу надо скачать приложение и указать в нем точку назначения. Сервис сам находит водителя, который сможет приехать быстрее всего, сообщает пресс-служба компании.
Стоимость поездок начинается от 2 500 сумов. Поездка от аэропорта до "Бухара Арена" будет стоить около 6 300 сумов, а от гостиницы Asia Bukhara до парка имени Мирзо Улугбека – около 5 300 сумов.
"Недавно мы запустили сервис в Самарканде, а сегодня – в Бухаре. Yandex Go делает передвижение по городу удобнее: больше не нужно звонить в службы такси или ловить машину на улице. Сразу после заказа машины приложение показывает всю необходимую информацию, например, модель и номер автомобиля. Также у нас есть служба поддержки, с которой можно быстро связаться в приложении", – заявил исполнительный директор Yandex Go по развитию рынков Центральной Азии Тамирлан Шапиев.
В Бухаре точная стоимость поездки известна клиентам в момент заказа машины – для этого надо ввести адрес точки назначения в приложении. Если водителю придется отклониться от маршрута из-за ремонта дороги, цена не изменится.
По словам представителя компании, Yandex Go использует собственные технологии: карты, маршрутизацию, навигацию, умную систему распределения заказов. Эти технологии делают поездки доступнее для пользователей и при этом обеспечивают водителям достойный заработок.
Yandex Go появился в Узбекистане в апреле 2018 года. Кроме Бухары, сервис также работает в шести городах: Ташкенте, Фергане, Маргилане, Намангане, Андижане и Самарканде. У Yandex Go нет собственных водителей и машин. Сервис сотрудничает с местными перевозчиками. Бесплатное приложение доступно для iOS и Android на узбекском, русском и многих других языках, добавили в пресс-службе.