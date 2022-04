https://uz.sputniknews.ru/20220406/v-buxare-poyavilsya-servis-yandex-go--23812030.html

В Бухаре появился сервис Yandex Go

В Бухаре появился сервис Yandex Go

Yandex Go использует собственные технологии: карты, маршрутизацию, навигацию.

2022-04-06T16:20+0500

2022-04-06T16:20+0500

2022-04-06T16:27+0500

общество

бухара

карта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/06/23802899_0:125:1201:800_1920x0_80_0_0_54a29904180e173943332a8839891a30.jpg

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. С сегодняшнего дня в Бухаре заработал сервис Yandex Go. Для перемещения по городу надо скачать приложение и указать в нем точку назначения. Сервис сам находит водителя, который сможет приехать быстрее всего, сообщает пресс-служба компании.Стоимость поездок начинается от 2 500 сумов. Поездка от аэропорта до "Бухара Арена" будет стоить около 6 300 сумов, а от гостиницы Asia Bukhara до парка имени Мирзо Улугбека – около 5 300 сумов. "Недавно мы запустили сервис в Самарканде, а сегодня – в Бухаре. Yandex Go делает передвижение по городу удобнее: больше не нужно звонить в службы такси или ловить машину на улице. Сразу после заказа машины приложение показывает всю необходимую информацию, например, модель и номер автомобиля. Также у нас есть служба поддержки, с которой можно быстро связаться в приложении", – заявил исполнительный директор Yandex Go по развитию рынков Центральной Азии Тамирлан Шапиев.В Бухаре точная стоимость поездки известна клиентам в момент заказа машины – для этого надо ввести адрес точки назначения в приложении. Если водителю придется отклониться от маршрута из-за ремонта дороги, цена не изменится.По словам представителя компании, Yandex Go использует собственные технологии: карты, маршрутизацию, навигацию, умную систему распределения заказов. Эти технологии делают поездки доступнее для пользователей и при этом обеспечивают водителям достойный заработок.Yandex Go появился в Узбекистане в апреле 2018 года. Кроме Бухары, сервис также работает в шести городах: Ташкенте, Фергане, Маргилане, Намангане, Андижане и Самарканде. У Yandex Go нет собственных водителей и машин. Сервис сотрудничает с местными перевозчиками. Бесплатное приложение доступно для iOS и Android на узбекском, русском и многих других языках, добавили в пресс-службе.

бухара

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

бухара, карта