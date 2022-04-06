https://uz.sputniknews.ru/20220406/video-ot-provokatsii-v-buche-do-intervyu-torlou--chego-dobivaetsya-zapad-23817517.html

Видео: от провокации в Буче до интервью Торлоу – чего добивается Запад

Видео: от провокации в Буче до интервью Торлоу – чего добивается Запад

Запад усилил против России массированную пропаганду, которая основана на фейках и дезинформации. Чему можно верить и что думают об этом европейцы на самом деле, объяснил политолог.

2022-04-06T19:30+0500

2022-04-06T19:30+0500

2022-04-06T19:30+0500

видео

запад

интервью

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Интервью британского посла Тима Торлоу вызвало резонанс в Узбекистане. Он говорил о важности свободы слова, при этом отказывая в этом праве российским СМИ.Насколько этично говорить о Москве, находясь в Узбекистане? Как работает западная пропаганда в странах Центральной Азии Почему видеозаписи из Бучи являются фейком? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в интервью Sputnik Узбекистан с главой Евразийского аналитического клуба Никитой Мендковичем.Запад усиливает антироссийскую пропаганду - в том числе в Центральной Азии, считает политолог, пытаясь настроить людей против Москвы с помощью манипуляций сознанием. Все это вызвано колониальными амбициями, полагает Мендкович."Англосаксам пора расстаться с имперскими иллюзиями насчет Центральной Азии", - отмечает эксперт.Что касается свободы слова, Европа применяет ее как лозунг, который достает лишь в удобных для себя случаях.Яркий пример того, как Запад пытается очернить Россию в глазах всего мира, - это провокация в Буче.Почему это точно фейк и верят ли жители Европы пропаганде своих властей, смотрите в интервью Sputnik Узбекистан с главой Евразийского аналитического клуба Никитой Мендковичем

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