https://uz.sputniknews.ru/20220406/video-ot-provokatsii-v-buche-do-intervyu-torlou--chego-dobivaetsya-zapad-23817517.html
Видео: от провокации в Буче до интервью Торлоу – чего добивается Запад
Видео: от провокации в Буче до интервью Торлоу – чего добивается Запад
Запад усилил против России массированную пропаганду, которая основана на фейках и дезинформации. Чему можно верить и что думают об этом европейцы на самом деле, объяснил политолог.
2022-04-06T19:30+0500
2022-04-06T19:30+0500
2022-04-06T19:30+0500
видео
запад
интервью
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Интервью британского посла Тима Торлоу вызвало резонанс в Узбекистане. Он говорил о важности свободы слова, при этом отказывая в этом праве российским СМИ.Насколько этично говорить о Москве, находясь в Узбекистане? Как работает западная пропаганда в странах Центральной Азии Почему видеозаписи из Бучи являются фейком? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в интервью Sputnik Узбекистан с главой Евразийского аналитического клуба Никитой Мендковичем.Запад усиливает антироссийскую пропаганду - в том числе в Центральной Азии, считает политолог, пытаясь настроить людей против Москвы с помощью манипуляций сознанием. Все это вызвано колониальными амбициями, полагает Мендкович."Англосаксам пора расстаться с имперскими иллюзиями насчет Центральной Азии", - отмечает эксперт.Что касается свободы слова, Европа применяет ее как лозунг, который достает лишь в удобных для себя случаях.Яркий пример того, как Запад пытается очернить Россию в глазах всего мира, - это провокация в Буче.Почему это точно фейк и верят ли жители Европы пропаганде своих властей, смотрите в интервью Sputnik Узбекистан с главой Евразийского аналитического клуба Никитой Мендковичем
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запад, интервью, видео
Видео: от провокации в Буче до интервью Торлоу – чего добивается Запад
Запад усилил против России массированную пропаганду, которая основана на фейках и дезинформации. Чему можно верить и что думают об этом европейцы на самом деле, объяснил политолог.
Интервью британского посла Тима Торлоу вызвало резонанс в Узбекистане. Он говорил о важности свободы слова, при этом отказывая в этом праве российским СМИ.
Насколько этично говорить о Москве, находясь в Узбекистане? Как работает западная пропаганда в странах Центральной Азии Почему видеозаписи из Бучи являются фейком? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в интервью Sputnik Узбекистан с главой Евразийского аналитического клуба Никитой Мендковичем.
Запад усиливает антироссийскую пропаганду - в том числе в Центральной Азии, считает политолог, пытаясь настроить людей против Москвы с помощью манипуляций сознанием. Все это вызвано колониальными амбициями, полагает Мендкович.
"Англосаксам пора расстаться с имперскими иллюзиями насчет Центральной Азии", - отмечает эксперт.
Что касается свободы слова, Европа применяет ее как лозунг, который достает лишь в удобных для себя случаях.
Яркий пример того, как Запад пытается очернить Россию в глазах всего мира, - это провокация в Буче.
Почему это точно фейк и верят ли жители Европы пропаганде своих властей, смотрите в интервью Sputnik Узбекистан с главой Евразийского аналитического клуба Никитой Мендковичем