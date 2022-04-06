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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220406/vse-o-genotside-na-donbasse-23818537.html
Все о геноциде на Донбассе
Все о геноциде на Донбассе
РИА Новости запустило мультимедийный проект о геноциде населения ДНР и ЛНР 06.04.2022, Sputnik Узбекистан
2022-04-06T20:01+0500
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. "Донбасс. Геноцид. 2014-2022" — такое название получил мультимедийный проект РИА Новости о фактах целенаправленного уничтожения киевским режимом мирного населения Донецкой и Луганской областей. Ежедневно на сайте проекта будут публиковаться фото- и видеосвидетельства, показания очевидцев и справочно–аналитические материалы, не только демонстрирующие эпизоды преступлений, но и исследующие корни катастрофы, её ключевых заказчиков и фигурантов.Проект разбит на три тематические рубрики: "Геноцид", "Нацификация" и "Милитаризация" и даёт ответ на вопрос, что на самом деле происходило на Донбассе в течение последних 8 лет. Помимо визуальных и аудиофайлов их контент включает инфографику и лонгриды. Сегодня стартует русскоязычная версия проекта, позднее при поддержке редакций международного информационного агентства и радио Sputnik проект начнет пополняться материалами на английском, французском, немецком, арабском, китайском и других языках.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter (https://twitter.com/rianru), "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram , TikTok , Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 9 млн подписчиков.
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риа новости, донбасс, днр, лнр

Все о геноциде на Донбассе

20:01 06.04.2022
© Sputnik / Максим БлиновЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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РИА Новости запустило мультимедийный проект о геноциде населения ДНР и ЛНР
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. "Донбасс. Геноцид. 2014-2022" — такое название получил мультимедийный проект РИА Новости о фактах целенаправленного уничтожения киевским режимом мирного населения Донецкой и Луганской областей. Ежедневно на сайте проекта будут публиковаться фото- и видеосвидетельства, показания очевидцев и справочно–аналитические материалы, не только демонстрирующие эпизоды преступлений, но и исследующие корни катастрофы, её ключевых заказчиков и фигурантов.
Проект разбит на три тематические рубрики: "Геноцид", "Нацификация" и "Милитаризация" и даёт ответ на вопрос, что на самом деле происходило на Донбассе в течение последних 8 лет. Помимо визуальных и аудиофайлов их контент включает инфографику и лонгриды. Сегодня стартует русскоязычная версия проекта, позднее при поддержке редакций международного информационного агентства и радио Sputnik проект начнет пополняться материалами на английском, французском, немецком, арабском, китайском и других языках.
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter (https://twitter.com/rianru), "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram , TikTok , Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 9 млн подписчиков.
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