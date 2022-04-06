Все о геноциде на Донбассе
© Sputnik / Максим БлиновЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
© Sputnik / Максим Блинов
РИА Новости запустило мультимедийный проект о геноциде населения ДНР и ЛНР
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. "Донбасс. Геноцид. 2014-2022" — такое название получил мультимедийный проект РИА Новости о фактах целенаправленного уничтожения киевским режимом мирного населения Донецкой и Луганской областей. Ежедневно на сайте проекта будут публиковаться фото- и видеосвидетельства, показания очевидцев и справочно–аналитические материалы, не только демонстрирующие эпизоды преступлений, но и исследующие корни катастрофы, её ключевых заказчиков и фигурантов.
Проект разбит на три тематические рубрики: "Геноцид", "Нацификация" и "Милитаризация" и даёт ответ на вопрос, что на самом деле происходило на Донбассе в течение последних 8 лет. Помимо визуальных и аудиофайлов их контент включает инфографику и лонгриды. Сегодня стартует русскоязычная версия проекта, позднее при поддержке редакций международного информационного агентства и радио Sputnik проект начнет пополняться материалами на английском, французском, немецком, арабском, китайском и других языках.
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