https://uz.sputniknews.ru/20220407/astrolog-rasskazala-kakie-znaki-zodiaka-prityagivayutsya-drug-k-drugu-23844092.html

Астролог рассказала, какие знаки зодиака притягиваются друг к другу

Астролог рассказала, какие знаки зодиака притягиваются друг к другу

Противоположности притягиваются: самые интересные зодиакальные пары

2022-04-07T22:00+0500

2022-04-07T22:00+0500

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Совместимость знаков зодиака существует, считает астролог и блогер Елена Елистратова, которая рассказала РИА Новости о самых интересных парах. Кто из совместимых несовместим и наоборот, читайте в материале.Огонь, Земля, Вода и Воздух — четыре “светлых повести”Все знаки зодиака делятся по стихиям: Огонь (Овен, Лев, Стрелец), Земля (Телец, Дева, Козерог), Вода (Рак, Скорпион, Рыбы) и Воздух (Близнецы, Весы, Водолеи). Для каждой характерны определенные черты.Так, знаки Огня могут мгновенно "вспыхивать" и так же быстро терять интерес, представители Земли стабильны — романтике предпочтут конкретные действия, а водяные зодиаки готовы забыть даже о себе, когда находятся в отношениях. Со знаками Воздуха никогда не соскучишься, но сближаются они долго.Любовь начинается с дружбыЕлена Елистратова отмечает, что наиболее крепкие альянсы возникают между парами Огонь-Воздух, Вода-Земля. Это дружественные “союзы”, которым почти всегда будет комфортно.“Они будут дополнять друг друга. Но это не значит, что разногласий не ожидается. Эти пары могут отлично взаимодействовать и комфортно жить долгое время при определенной притирке”, — рассказывает астролог.Например, Лев — Водолей (но здесь будет ревность Льва к Водолею), Стрелец — Близнец (очень много общего, могут жить долго и счастливо, а еще и путешествовать), Рак — Дева (сделают все для тепла и уюта в доме), Козерог — Овен (два лидера, из-за чего поначалу возможны разногласия. Но если эти двое найдут общий язык, пойдут вместе далеко).Противоположности притягиваютсяСамые интересные пары, по словам Елистратовой, образовываются между представителями противоположных стихий: Огонь — Вода, Воздух — Земля.“Это тот случай, когда вместе сложно, но порознь еще сложнее”, — поясняет она.Среди таких можно выделить: Лев — Скорпион (два лидера, которые будут постоянно ругаться, но друг без друга не смогут); Весы — Телец (Тельцу нужна красота Весов, а Весам – способность Тельцов к заработку); Водолей — Козерог (сначала это могут быть легкие встречи, затем перерастающие во что-то серьезное, особенно в паре мужчина — Козерог, женщина — Водолей).“Нейтралитет” тоже возможенОднако парам, которые относятся ни к дружественным, ни к воинствующим стихиям, строить отношения еще сложнее. Это Огонь — Земля, Вода — Воздух.“Здесь может быть больше всего непонимания”, — предупреждает Елена Елистратова.Астролог выделяет две такие комбинации Близнецы — Скорпион (первые обожают общество и общение, а вторые — собственники и ревнивцы, найти баланс им сложно); Стрелец — Козерог (огненный знак любит играть на нервах, “земляной” же такого не допустит — отсюда разногласия).“Еще важный момент: каждый случай индивидуален. Даже если вы принадлежите к нейтральным стихиям, вы можете быть вместе и образовать семью”, — успокаивает астролог.Эксперт добавляет, что таким парам важно всегда идти на компромисс. Тогда у них все сложится хорошо.

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