https://uz.sputniknews.ru/20220407/dietolog-obyasnil-chto-est-pered-snom-23844463.html

Диетолог объяснил, что есть перед сном

Диетолог объяснил, что есть перед сном

Воздержание от пищи после шести часов вечера может сделать сон беспокойным, предупредил врач.

2022-04-07T23:00+0500

2022-04-07T23:00+0500

2022-04-07T23:00+0500

это интересно

диетолог

сон

еда

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Есть на ночь вредно, но и засыпать голодным тоже не стоит. Как найти баланс, объяснил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.Плотный ужин не успеет перевариться до сна, поэтому медики не рекомендуют есть по вечерам тяжелую пищу. Но если человек ложится спать на голодный желудок, то есть риск, что утром он позволит себе чересчур обильный завтрак, отметил диетолог."Такое поведение мало что меняет в его жизни в лучшую сторону. В одном случае он объедается по вечерам, в другом – по утрам. Разницы никакой, кроме того, что, когда человек объедается утром, у него падает деятельный настрой и происходит программирование на лень", – полагает Гинзбург.Воздержание от пищи после шести часов вечера может также сделать сон беспокойным, предупредил врач."Желудок не обманешь. Человек не может уснуть голодным. Вернее, может, но это довольно тяжело и неприятно. А главное, среди ночи можно проснуться с повышенным чувством голода", – сказал он.По словам врача, ложиться спать надо с ощущением сытости, и выпитая на ночь вода в этом точно не поможет. Он назвал продукты, которые можно употреблять перед сном без негативных последствий для организма."Для перекуса перед сном могут подойти мюсли или зерновые хлопья без сахара. Их надо употреблять с кисломолочными напитками. Ряженка, например, тут подойдет. Этот очень хороший вариант для перекуса перед сном", – сказал Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

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диетолог, сон, еда