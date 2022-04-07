https://uz.sputniknews.ru/20220407/finansovyy-analitik-rossiya-ne-zametit-texnicheskogo-defolta-no-on-bolno-udarit-po-zapadu-23839050.html

Финансовый аналитик: Россия не заметит технического дефолта, но он больно ударит по Западу

Финансовый аналитик: Россия не заметит технического дефолта, но он больно ударит по Западу

Россия впервые расплатилась по российским еврооблигациям почти на $650 млн в рублях. Как происходит оплата в российской валюте? С какими последствиями... 07.04.2022, Sputnik Узбекистан

2022-04-07T18:01+0500

2022-04-07T18:01+0500

2022-04-07T18:01+0500

видео

запад

еврооблигации

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Россия впервые расплатилась по российским еврооблигациям почти на $650 млн в рублях.Некоторые западные рейтинговые агентства заявляют, что такие действия могут быть расценены как технический дефолт.Однако в некоторых еврооблигациях России, которые были выпущены после 2014 года, есть оговорка, что в случае проблем с финансовой логистикой погашение займов возможно в рублях.Коллизия возникла с теми облигациями, которые были выпущены до 2014 года. Западным кредиторам остается ждать разморозки резервов, так как формально оплата была начислена. Россия учла эти платежи на специальных счетах. Оплата поступит, когда резервы Банка России будут разморожены.

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запад, еврооблигации, видео