https://uz.sputniknews.ru/20220407/inflyatsiya-v-uzbekistane-uskorilas-do-105-23836728.html

Инфляция в Узбекистане ускорилась до 10,5%

Инфляция в Узбекистане ускорилась до 10,5%

С чем это связано и как поменялись цены на разные категории товаров, читайте в обзоре.

2022-04-07T16:59+0500

2022-04-07T16:59+0500

2022-04-07T16:59+0500

экономика

инфляция

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Инфляция в Узбекистане в годовом выражении ускорилась до 10,5% на 1 апреля с 9,7% месяцем ранее.Только за март, по данным ЦБ, цены на потребительские товары и услуги выросли на 1,5%. При этом основное влияние на инфляцию оказал продовольственный сектор, где цены увеличились на 2,5%. В свою очередь, непродовольственные товары подорожали на 1,1%, услуги – на 0,4%.Подорожание сахара и муки привело к росту стоимости кондитерских изделий и безалкогольных напитков.По официальным данным, Россия занимает второе место в списке стран-поставщиков продовольствия в Узбекистан. В 2021 году импорт продовольственных товаров из России вырос на 16,2% по сравнению с 2020-м — до 799,2 миллиона долларов (27,3% от общего импорта продтоваров).Лидером остается Казахстан — 996,6 миллиона долларов (+14,6%, доля – 34,1%). В товарной структуре Россия в 2021 году лидировала по поставкам в Узбекистан растительного масла (66,2% в общем объеме) — на 207,6 миллиона долларов (рост —15,2%), маргарина (80,8%) — на 86,6 миллиона долларов (+2,8 раза) и молочной продукции (37,2%) — на 17,9 миллиона долларов (+1,75 раза).По итогам опроса, который Центробанк провел в марте, инфляционные ожидания населения на ближайший год составили 15% против 14% в феврале. Ранее регулятор прогнозировал инфляцию в 2022-м на уровне 8-9% после 10% по итогам 2021 года.

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инфляция, узбекистан