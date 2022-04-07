https://uz.sputniknews.ru/20220407/krupnyy-pojar-vspyxnul-na-rynke-v-talgare-video-ochevidtsev-23823469.html
Крупный пожар вспыхнул на рынке в Талгаре: видео очевидцев
Крупный пожар вспыхнул на рынке в Талгаре: видео очевидцев
Торговцы пытались попасть внутрь, чтобы спасти свой товар, однако полиция из соображений безопасности не давала этого сделать.
2022-04-07T09:20+0500
2022-04-07T09:20+0500
2022-04-07T09:31+0500
в мире
товар
пожар
рынок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/01/22048458_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_b4d0d7415024754dd5f3ea3a30a54990.jpg
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В центральном рынке города Талгара в ночь на четверг начался крупный пожар, сообщает Sputnik Казахстан.Пламя вспыхнуло в два часа ночи — загорелись контейнеры с одеждой и обувью на площади 360 квадратных метров. Первым возгорание заметил охранник во время обхода.На помощь в тушении возгорания выехала пожарная техника из соседнего города Иссыка. Горящий рынок оцепили около трех десятков полицейских.Огонь удалось локализовать спустя около двух часов. К этому времени площадь возгорания увеличилась до 900 квадратных метров. Во время пожара у ворот рынка собрались хозяева товаров. Некоторые в панике вытаскивали товар с горящего рынка. Полиция в целях безопасности не пускала во внутрь собравшуюся толпу. Но, несмотря на это, некоторые торговцы все же пытались зайти. Из-за этого даже произошла стычка между сотрудником полиции и одним из мужчин.Причина пожара пока не называется.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/01/22048458_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_9ca100c735ca7f22f12153fa13f7aa84.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
товар, пожар, рынок
Крупный пожар вспыхнул на рынке в Талгаре: видео очевидцев
09:20 07.04.2022 (обновлено: 09:31 07.04.2022)
Торговцы пытались попасть внутрь, чтобы спасти свой товар, однако полиция из соображений безопасности не давала этого сделать.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
В центральном рынке города Талгара в ночь на четверг начался крупный пожар, сообщает
Sputnik Казахстан.
Пламя вспыхнуло в два часа ночи — загорелись контейнеры с одеждой и обувью на площади 360 квадратных метров. Первым возгорание заметил охранник во время обхода.
На помощь в тушении возгорания выехала пожарная техника из соседнего города Иссыка. Горящий рынок оцепили около трех десятков полицейских.
Огонь удалось локализовать спустя около двух часов. К этому времени площадь возгорания увеличилась до 900 квадратных метров.
Во время пожара у ворот рынка собрались хозяева товаров. Некоторые в панике вытаскивали товар с горящего рынка.
Полиция в целях безопасности не пускала во внутрь собравшуюся толпу. Но, несмотря на это, некоторые торговцы все же пытались зайти. Из-за этого даже произошла стычка между сотрудником полиции и одним из мужчин.
Причина пожара пока не называется.