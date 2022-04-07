https://uz.sputniknews.ru/20220407/krupnyy-pojar-vspyxnul-na-rynke-v-talgare-video-ochevidtsev-23823469.html

Крупный пожар вспыхнул на рынке в Талгаре: видео очевидцев

Крупный пожар вспыхнул на рынке в Талгаре: видео очевидцев

Торговцы пытались попасть внутрь, чтобы спасти свой товар, однако полиция из соображений безопасности не давала этого сделать.

2022-04-07T09:20+0500

2022-04-07T09:20+0500

2022-04-07T09:31+0500

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В центральном рынке города Талгара в ночь на четверг начался крупный пожар, сообщает Sputnik Казахстан.Пламя вспыхнуло в два часа ночи — загорелись контейнеры с одеждой и обувью на площади 360 квадратных метров. Первым возгорание заметил охранник во время обхода.На помощь в тушении возгорания выехала пожарная техника из соседнего города Иссыка. Горящий рынок оцепили около трех десятков полицейских.Огонь удалось локализовать спустя около двух часов. К этому времени площадь возгорания увеличилась до 900 квадратных метров. Во время пожара у ворот рынка собрались хозяева товаров. Некоторые в панике вытаскивали товар с горящего рынка. Полиция в целях безопасности не пускала во внутрь собравшуюся толпу. Но, несмотря на это, некоторые торговцы все же пытались зайти. Из-за этого даже произошла стычка между сотрудником полиции и одним из мужчин.Причина пожара пока не называется.

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товар, пожар, рынок