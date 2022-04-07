https://uz.sputniknews.ru/20220407/ministr-energetiki-alisher-sultanov-podal-v-otstavku--23840470.html
Министр энергетики Алишер Султанов подал в отставку
Министр энергетики Алишер Султанов подал в отставку
Отмечается, что чиновник покинул пост “в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья”.
2022-04-07T19:01+0500
2022-04-07T19:01+0500
2022-04-07T19:01+0500
общество
алишер султанов
отставка
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев освободил 54-летнего Алишера Султанова от должности министра энергетики страны по состоянию здоровья, сообщил в четверг замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов."Указом президента Республики Узбекистан Алишер Саидаббасович Султанов освобожден от должности министра энергетики Республики Узбекистан в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья", - написал Асадов в своем Telegram-канале.Султанов занимал должность главы минэнерго Узбекистана с момента образования ведомства в феврале 2019 года.Султанов еще в августе 2018 года, занимая должность вице-премьера Узбекистана, председателя правления АО "Узбекнефтегаз", пострадал в ДТП в Ташкентской области.
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MIA „Rosiya Segodnya“
алишер султанов, отставка
Министр энергетики Алишер Султанов подал в отставку
Отмечается, что чиновник покинул пост “в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья”.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев освободил 54-летнего Алишера Султанова от должности министра энергетики страны по состоянию здоровья, сообщил в четверг замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.
"Указом президента Республики Узбекистан Алишер Саидаббасович Султанов освобожден от должности министра энергетики Республики Узбекистан в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья", - написал Асадов в своем Telegram-канале.
Султанов занимал должность главы минэнерго Узбекистана с момента образования ведомства в феврале 2019 года.
Султанов еще в августе 2018 года, занимая должность вице-премьера Узбекистана, председателя правления АО "Узбекнефтегаз", пострадал в ДТП в Ташкентской области.