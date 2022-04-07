https://uz.sputniknews.ru/20220407/ministr-energetiki-alisher-sultanov-podal-v-otstavku--23840470.html

Министр энергетики Алишер Султанов подал в отставку

Министр энергетики Алишер Султанов подал в отставку

Отмечается, что чиновник покинул пост “в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья”.

2022-04-07T19:01+0500

2022-04-07T19:01+0500

2022-04-07T19:01+0500

общество

алишер султанов

отставка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1247/01/12470100_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_62716c319bdf119dcde24013fa4b3b6f.jpg

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев освободил 54-летнего Алишера Султанова от должности министра энергетики страны по состоянию здоровья, сообщил в четверг замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов."Указом президента Республики Узбекистан Алишер Саидаббасович Султанов освобожден от должности министра энергетики Республики Узбекистан в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья", - написал Асадов в своем Telegram-канале.Султанов занимал должность главы минэнерго Узбекистана с момента образования ведомства в феврале 2019 года.Султанов еще в августе 2018 года, занимая должность вице-премьера Узбекистана, председателя правления АО "Узбекнефтегаз", пострадал в ДТП в Ташкентской области.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

алишер султанов, отставка