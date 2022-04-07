https://uz.sputniknews.ru/20220407/minoborony-knr-kitay-presechet-vmeshatelstva-v-dela-tayvanya-23839190.html

Минобороны КНР: Китай пресечет вмешательства в дела Тайваня

Минобороны КНР: Китай пресечет вмешательства в дела Тайваня

Армия Китая пресечет попытки сепаратистских сил добиться независимости Тайваня.

2022-04-07T18:21+0500

2022-04-07T18:21+0500

2022-04-07T18:21+0500

в мире

китай

тайвань

армия

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Армия Китайской народной республики (КНР) примет действенные меры для пресечения внешнего вмешательства и попыток добиться независимости Тайваня, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй, передает Sputnik Армения."Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, тайваньский вопрос касается коренных интересов Китая и не терпит внешнего вмешательства", — заявил Тань Кэфэй, комментируя одобрение США сделки с Тайванем по вооружениям, включая ЗРК Patriot.Он отметил, что "Народно-освободительная армия Китая примет действенные меры для решительного пресечения любых форм внешнего вмешательства и попыток сепаратистских сил добиться независимости Тайваня, а также будет непоколебимо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность".До этого агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA) заявило, что госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже вооружений Тайваню, которая предусматривает в том числе обслуживание ЗРК Patriot. Генеральным подрядчиком по контракту, сумма которого предварительно оценивается в 95 миллионов долларов, будет компания Raytheon Technologies, которая уже находится под санкциями материкового Китая за продажу вооружений Тайбэю.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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китай, тайвань, армия