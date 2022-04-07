https://uz.sputniknews.ru/20220407/ozon-mojet-vyyti-na-rynok-uzbekistana-23832315.html
Озон может выйти на рынок Узбекистана
Озон может выйти на рынок Узбекистана
Маркетплейс планирует создать новые торговые марки собственного производства.
2022-04-07T14:20+0500
2022-04-07T14:20+0500
2022-04-07T14:20+0500
экономика
марка
производство
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Компания Озон изучает возможность запуска линейки собственных марок в определенных категориях товаров. Планируется, что производить эти товары будут российские партнеры, в том числе Узбекистан. Об этом сообщает Коммерсантъ.В компании планируют производить товары собственных торговых марок (СТМ) с помощью партнеров из числа российских компаний внутри страны. Однако чтобы увеличить объем заказов и предложить достаточный уровень в соответствии с необходимыми спецификациями, вероятнее всего некоторые категории производства будут организованв в Узбекистане и Казахстане.С точки зрения ассортимента маркетплейс сможет определять наиболее популярные товары за счет существующих у них данных о продажах. Популярность собственных марок Озона будет определяться качеством — именно этот критерий является решающим.К примеру, в "Яндекс.Маркете" наращивают долю СТМ с 2021 года. На данный момент количество таких товаров на площадке достигает 50 наименований.Кроме этого, компания с марта этого года продает электронику под собственной маркой, а также развивает направление детских товаров. Часть продукции, уточняет представитель "Яндекс.Маркета", производят российские партнеры, что позволяет снизить издержки на логистику и использовать экспертизу партнеров, которые знают потребности покупателей.Напомним: в сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия.Ранее Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.
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MIA „Rosiya Segodnya“
марка, производство
Озон может выйти на рынок Узбекистана
Маркетплейс планирует создать новые торговые марки собственного производства.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
Компания Озон изучает возможность запуска линейки собственных марок в определенных категориях товаров. Планируется, что производить эти товары будут российские партнеры, в том числе Узбекистан. Об этом сообщает Коммерсантъ
.
В компании планируют производить товары собственных торговых марок (СТМ) с помощью партнеров из числа российских компаний внутри страны. Однако чтобы увеличить объем заказов и предложить достаточный уровень в соответствии с необходимыми спецификациями, вероятнее всего некоторые категории производства будут организованв в Узбекистане и Казахстане.
С точки зрения ассортимента маркетплейс сможет определять наиболее популярные товары за счет существующих у них данных о продажах. Популярность собственных марок Озона будет определяться качеством — именно этот критерий является решающим.
К примеру, в "Яндекс.Маркете" наращивают долю СТМ с 2021 года. На данный момент количество таких товаров на площадке достигает 50 наименований.
Кроме этого, компания с марта этого года продает электронику под собственной маркой, а также развивает направление детских товаров. Часть продукции, уточняет представитель "Яндекс.Маркета", производят российские партнеры, что позволяет снизить издержки на логистику и использовать экспертизу партнеров, которые знают потребности покупателей.
Напомним: в сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия.
Ранее Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.
По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.