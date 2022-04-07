https://uz.sputniknews.ru/20220407/sanktsii-otkryli-novye-vozmojnosti-dlya-rossiysko-turetskogo-biznesa--podrobnosti-23842302.html

Санкции открыли новые возможности для российско-турецкого бизнеса – подробности

Санкции открыли новые возможности для российско-турецкого бизнеса – подробности

Страны хотят перейти на торговлю в национальных валютах.

2022-04-07T20:15+0500

2022-04-07T20:15+0500

2022-04-07T20:15+0500

политика

турция

санкции

бизнес

валюта

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Санкции, введенные Западом в отношении России, открывают новые возможности для торговли между РФ и Турцией. Об этому Sputnik Турция рассказал председатель Турецко-Российского Делового совета при Совете по внешнеэкономическим отношениям Турции Иззет Экмекчибаши.На сегодняшний день турецкие компании разрабатывают масштабные планы по заполнению вакуума, образовавшегося на российском рынке с уходом западных игроков, добавил он.Миллиардный оборот между странами свидетельствует, что в России наблюдается высокий спрос на турецкие товары. Что касается Турции, в стране открылось более тысячи компаний – их уставной капитал на 100% является российским, уточнил Экмекчибаши."В настоящее время на повестке стоит автопром и сопутствующая промышленность. Далее в этом списке идут текстильные товары, продукты питания, строительные материалы", - перечисляет он.Кроме этого, речь идет и о перспективах ведения торговли в нацвалютах, рассказал глава Делового совета. Однако в данном случае Россия и Турция сталкиваются с одним препятствием."Действующий закон позволяет обеим сторонам торговать в местной валюте лишь в очень небольших объёмах. Для увеличения данной суммы центробанки должны предоставить гарантии по обменному курсу", - сказал он.Министерства торговли и финансов двух государств уже ведут переговоры по этому вопросу, отмечает Иззет Экмекчибаши.

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турция, санкции, бизнес, валюта