https://uz.sputniknews.ru/20220407/sati-spivakova-rasskazala-o-spektakle-kotoryy-idet-v-gabt-im-a-navoi--video-23841845.html

Сати Спивакова рассказала о спектакле, который идет в ГАБТ им. А. Навои — видео

Сати Спивакова рассказала о спектакле, который идет в ГАБТ им. А. Навои — видео

В постановке хорошо получилось замешать прозу Рубиной с поэзией Бродского, сказала актриса.

2022-04-07T20:45+0500

2022-04-07T20:45+0500

2022-04-07T20:45+0500

культура

спектакль

государственный академический большой театр имени алишера навои

актриса

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сати Спивакова в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан поделилась мыслями о спектакле по произведению Дины Рубиной, который показывают в ГАБТ им.А.Навои. "Спектакль рассказывает о том, что может коснуться каждого. Он поставлен на общечеловеческие проблемы, как человек ведет себя в экстремальной ситуации. Это еще и спектакль, в котором звучат стихи великого поэта Иосифа Бродского", — рассказала Спивакова.В постановке также хорошо получилось замешать прозу Рубиной с поэзией Бродского, добавила актриса.В рамках международного фестиваля театра и балета в ГАБТ им. А. Навои в Ташкенте показывают спектакль российского режиссера Дениса Азарова "Высокая вода венецианцев". Постановка по произведению писательницы Дины Рубиной. Почему его стоит посмотреть узбекскому зрителю рассказала Сати Спивакова. Она сыграла в постановке одну из главных ролей.Организатором этого проекта выступил Фонд развития культуры и искусства.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спектакль, государственный академический большой театр имени алишера навои, актриса