https://uz.sputniknews.ru/20220407/sati-spivakova-rasskazala-o-spektakle-kotoryy-idet-v-gabt-im-a-navoi--video-23841845.html
Сати Спивакова рассказала о спектакле, который идет в ГАБТ им. А. Навои — видео
Сати Спивакова рассказала о спектакле, который идет в ГАБТ им. А. Навои — видео
В постановке хорошо получилось замешать прозу Рубиной с поэзией Бродского, сказала актриса.
2022-04-07T20:45+0500
2022-04-07T20:45+0500
2022-04-07T20:45+0500
культура
спектакль
государственный академический большой театр имени алишера навои
актриса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/07/23842267_0:69:3397:1979_1920x0_80_0_0_5337f2569766f7acc70fc93a7073374f.jpg
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сати Спивакова в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан поделилась мыслями о спектакле по произведению Дины Рубиной, который показывают в ГАБТ им.А.Навои. "Спектакль рассказывает о том, что может коснуться каждого. Он поставлен на общечеловеческие проблемы, как человек ведет себя в экстремальной ситуации. Это еще и спектакль, в котором звучат стихи великого поэта Иосифа Бродского", — рассказала Спивакова.В постановке также хорошо получилось замешать прозу Рубиной с поэзией Бродского, добавила актриса.В рамках международного фестиваля театра и балета в ГАБТ им. А. Навои в Ташкенте показывают спектакль российского режиссера Дениса Азарова "Высокая вода венецианцев". Постановка по произведению писательницы Дины Рубиной. Почему его стоит посмотреть узбекскому зрителю рассказала Сати Спивакова. Она сыграла в постановке одну из главных ролей.Организатором этого проекта выступил Фонд развития культуры и искусства.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/07/23842267_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_145870718177c52be718f4594ff32ae6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спектакль, государственный академический большой театр имени алишера навои, актриса
Сати Спивакова рассказала о спектакле, который идет в ГАБТ им. А. Навои — видео
В постановке хорошо получилось замешать прозу Рубиной с поэзией Бродского, сказала актриса.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
Сати Спивакова в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан
поделилась мыслями о спектакле по произведению Дины Рубиной, который показывают в ГАБТ им.А.Навои.
"Спектакль рассказывает о том, что может коснуться каждого. Он поставлен на общечеловеческие проблемы, как человек ведет себя в экстремальной ситуации. Это еще и спектакль, в котором звучат стихи великого поэта Иосифа Бродского", — рассказала Спивакова.
В постановке также хорошо получилось замешать прозу Рубиной с поэзией Бродского, добавила актриса.
В рамках международного фестиваля театра и балета в ГАБТ им. А. Навои в Ташкенте показывают спектакль российского режиссера Дениса Азарова "Высокая вода венецианцев".
Постановка по произведению писательницы Дины Рубиной. Почему его стоит посмотреть узбекскому зрителю рассказала Сати Спивакова. Она сыграла в постановке одну из главных ролей.
Организатором этого проекта выступил Фонд развития культуры и искусства.