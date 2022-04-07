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Ученые из Узбекистана и России создадут мобильный геологоразведочный отряд
Ученые из Узбекистана и России создадут мобильный геологоразведочный отряд
Глава российской делегации предложил наладить прохождение практики студентов в его компании.
2022-04-07T17:41+0500
2022-04-07T17:41+0500
2022-04-07T17:41+0500
экономика
узбекистан
ученые
геологоразведка
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Отделение Академии наук Узбекистана в Навои и российская "Восточная буровая компания" подписали Меморандум о сотрудничестве по итогам прошедших переговоров, сообщает информационное агентство "Дунё".По данным Академии наук, российскую делегацию возглавил генеральный директор компании Андрей Попов.Планируется, что полученные результаты можно предоставлять заинтересованным инвесторам для дальнейшей добычи и переработки полезных ископаемых. Этот отряд также будет искать и анализировать запасы подземных вод для капельного орошения садов и применения в технических целях. Для этого будут бурить скважины и исследовать химический состав воды.Глава российской делегации также предложил наладить прохождение практики и стажировки перспективных молодых кадров в подразделениях его компании непосредственно в полевых условиях.Читайте также:Видео: в Узбекистане сняли фильм о выдающемся геологе
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узбекистан, ученые, геологоразведка
Ученые из Узбекистана и России создадут мобильный геологоразведочный отряд
Глава российской делегации также предложил наладить прохождение практики и стажировки перспективных молодых кадров в подразделениях его компании непосредственно в полевых условиях.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
Отделение Академии наук Узбекистана в Навои и российская "Восточная буровая компания" подписали Меморандум о сотрудничестве по итогам прошедших переговоров, сообщает информационное агентство "Дунё
".
По данным Академии наук, российскую делегацию возглавил генеральный директор компании Андрей Попов.
В рамках переговоров российской стороне понравилось предложение о создании мобильного научно-производственного геологоразведочного отряда при Навоийском отделении для совместного проведения оперативной геологоразведки запасов месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых, расположенных вдали от инфраструктуры, говорится в сообщении.
Планируется, что полученные результаты можно предоставлять заинтересованным инвесторам для дальнейшей добычи и переработки полезных ископаемых.
Этот отряд также будет искать и анализировать запасы подземных вод для капельного орошения садов и применения в технических целях. Для этого будут бурить скважины и исследовать химический состав воды.
Глава российской делегации также предложил наладить прохождение практики и стажировки перспективных молодых кадров в подразделениях его компании непосредственно в полевых условиях.