https://uz.sputniknews.ru/20220407/v-ispanii-ne-xotyat-razryvat-gazovye-kontrakty-s-rossiey--smi-23840082.html

В Испании не хотят разрывать газовые контракты с Россией – СМИ

В Испании не хотят разрывать газовые контракты с Россией – СМИ

El Mundo: испанские импортеры газа выступают против разрыва контрактов с Россией

2022-04-07T18:41+0500

2022-04-07T18:41+0500

2022-04-07T18:41+0500

экономика

испания

газ

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Испанские компании, которые импортируют газ из России, выступили против разрыва газовых контрактов на поставки, опасаясь судебных разбирательств и финансовых потерь, сообщает газета El Mundo.Правительство Испании сообщило, что страна легко может заменить российский газ, составляющий около 6% от общего объема газового импорта, поставками из других стран.Вместе с тем, пишет издание, "без соответствующих политических распоряжений компании, работающие с Россией, не желают разрывать контракты, осознавая, к каким последствиям для их деятельности привели бы такие шаги".Прежде всего российские поставщики могли бы оспорить односторонний разрыв контрактов в Лондонском международном арбитражном суде.Кроме того, в случае отказа от сотрудничества с компаниями из России испанский газовый сектор был бы вынужден налаживать альтернативные поставки по намного более высоким ценам."В нашем случае мы уже взяли на себя обязательство продавать газ нашим клиентам по фиксированной цене 22 евро за час мегаватт, а покупаем по 20 евро. В случае нарушения договора о поставках нам было бы трудно найти что-то дешевле 100 евро", - пояснили El Mundo в одной из компаний, занимающихся продажей "голубого топлива".Еще одним фактором, удерживающим испанских импортеров от отказа от российского газа, является то, что большая часть контрактов построена по формуле "бери или плати", которая предполагает оплату даже в том случае, если покупатель не закупает топливо.При этом испанские газовые компании не возобновляют те контракты, срок действия которых подходит к концу.Как объяснили El Mundo в одной из компаний, в настоящее время "существует большая юридическая неопределенность, потому что мы не знаем, будем ли мы через месяц продолжать завозить в Европу российский газ, это уже сказывается на ценах".

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испания, газ