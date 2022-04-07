https://uz.sputniknews.ru/20220407/v-uzbekistane-reanimiruyut-gazovye-mestorojdeniya-23828353.html
В Узбекистане реанимируют газовые месторождения
В Узбекистане реанимируют газовые месторождения
Неиспользованная с 1976 года газовая скважина вновь поставляет потребителям голубое топливо
2022-04-07T12:22+0500
2022-04-07T12:22+0500
2022-04-07T12:22+0500
экономика
газ
топливо
скважина
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ТАШКЕНТ, 7 апр – Sputnik. В Кашкадарьинской области ввели в эксплуатацию газовое месторождение, неиспользованное в течении 46 лет. Об этом сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".На данный момент АО "Узбекнефтегаз" проводит масштабные работы по увеличению добычи природного газа на месторождениях.В частности, параллельно с бурением новых скважин компания проводит капитальный ремонт на уже существующих и вводит в эксплуатацию ранее законсервированные.Таким образом заработала скважина №9 месторождения Северный Шоди в Мубарексом районе Кашкадарьинской области, которую не использовали на протяжении 46 лет.После капремонта и перфорации на интервалах 2530-2568 метров уже добыто 100 000 кубометров голубого топлива и 1 тонна газового конденсата в сутки.В свою очередь Узбекистан и Россия – давние партнеры в энергетической отрасли. В ходе II Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в конце прошлого года стало известно, что страны реализуют совместные проекты на сумму более $20 млрд.Финансирование проектов в Узбекистане со стороны России стимулирует и открытие новых промышленных предприятий. Например, в конце декабре прошлого года при содействии Газпрома, Росэксимбаека и ЭКСАР в Кашкадарье открылся завод Uzbekistan GTL.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
газ, топливо, скважина
В Узбекистане реанимируют газовые месторождения
Неиспользованная с 1976 года газовая скважина вновь поставляет потребителям голубое топливо
ТАШКЕНТ, 7 апр – Sputnik. В Кашкадарьинской области ввели в эксплуатацию газовое месторождение, неиспользованное в течении 46 лет. Об этом сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".
На данный момент АО "Узбекнефтегаз" проводит масштабные работы по увеличению добычи природного газа на месторождениях.
В частности, параллельно с бурением новых скважин компания проводит капитальный ремонт на уже существующих и вводит в эксплуатацию ранее законсервированные.
Таким образом заработала скважина №9 месторождения Северный Шоди в Мубарексом районе Кашкадарьинской области, которую не использовали на протяжении 46 лет.
После капремонта и перфорации на интервалах 2530-2568 метров уже добыто 100 000 кубометров голубого топлива и 1 тонна газового конденсата в сутки.
В свою очередь Узбекистан и Россия – давние партнеры в энергетической отрасли. В ходе II Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в конце прошлого года стало известно, что страны реализуют совместные проекты на сумму более $20 млрд.
Финансирование проектов в Узбекистане со стороны России стимулирует и открытие новых промышленных предприятий. Например, в конце декабре прошлого года при содействии Газпрома, Росэксимбаека и ЭКСАР в Кашкадарье открылся завод Uzbekistan GTL.