https://uz.sputniknews.ru/20220407/video-znanie--sila-kak-vladenie-russkim-obespechilo-uspex-uchitelnitse-iz-andijana-23841429.html

ВИДЕО: Знание – сила: как владение русским обеспечило успех учительнице из Андижана

ВИДЕО: Знание – сила: как владение русским обеспечило успех учительнице из Андижана

Шахноза Зохидова одна из первых успешно прошла государственное тестирование московского Института Пушкина по русскому языку как иностранному на уровень С1. 07.04.2022, Sputnik Узбекистан

2022-04-07T19:45+0500

2022-04-07T19:45+0500

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общество

русский язык

андижан

учитель

институт имени пушкина

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Шахноза Зохидова - учительница школы № 53 Асакинского района Андижанской области. И именно для нее ученики подготовили сюрприз – встретили ее у входа в кабинет, выстроившись в два ряда, и стали хором скандировать: "Поздравляем!"Для теплых слов и аплодисментов есть весомый повод – Шахноза Якубовна одной из первых успешно сдала тестирование по русскому языку как иностранному. Тест проводили в Ташкенте, на площадке московского Института Пушкина. Кроме Шахнозы Зохидовой, его сдали порядка сотни человек (к слову, средний показатель успешного прохождения теста составил 75%).По итогам теста Шахноза Зохидова получила сертификат уровня С1. Его еще называют уровнем компетентного владения. Данный статус означает, что специалист может свободно использовать язык в профессиональной деятельности – то есть решать на нем различные рабочие задачи, а также вести дискуссию, еще и в быстром темпе.Полученный уровень дает Зохидовой право на получение надбавки к зарплате в размере 50%. Такую надбавку государство назначило преподавателям русского языка в национальных школах с 1 февраля этого года – в случае, если они обладают сертификатами тестирования по русскому языку как иностранному именно на уровне С1.Как рассказывает сама Шахноза Зохидова, к экзамену она готовилась несколько месяцев. Признается: волновалась. Однако справиться со стрессом помогло внимательное отношение специалистов Института Пушкина."Профессионализм, создание комфортных условий для прохождения тестирования позитивно повлияло на мой психологический настрой", - рассказывает она.Будучи филологом, Шахноза Якубовна проводит свободное время именно за изучением иностранных языков – занимается турецким и английским, смотрит на этих языках телепередачи. Однако больше всего ей нравится русский язык – именно его она преподает в начальных классах с узбекским языком обучения.Любовь к русскому языку Шахнозе Зохидовой в родном Джалалкудуке привила соседка. "Тетя Таня была единственной русской бабушкой в нашем небольшом городе, она пекла пирожки и угощала нас. Моя мама разговаривала с ней на русском, а я наблюдала за ними и учила русские слова, - вспоминает Шахноза Якубовна. – Мне так было интересно, так хотелось говорить по-русски!"Интерес к языку только усилился в школе – благодаря учительнице русского, на которую Шахноза Зохидова захотела стать похожей. "Соня Абдурахмановна была самой лучшей учительницей в школе. Моя любовь к языку превратилась в мечту стать учителем русского языка. В 1993 году я окончила Андижанский государственный педагогический институт языков", - рассказывает она.К своей цели Шахноза Якубовна шла не зря – и в этом она вновь убедилась сейчас, когда дети устроили ей сюрприз. По ее словам, она представить не могла, что ученики "додумаются до этого"."Я убедилась, что они меня любят. И если бы жизнь повторилась заново, я бы без сомнений снова выбрала профессию учителя", - говорит она.Напомним: в ноябре 2021 года Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина и Министерство народного образования Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве. В нем предусмотрено содействие российского вуза в разработке национального стандарта преподавания в Узбекистане русского языка как иностранного.Институт Пушкина был основан в 1966 году специально для обучения иностранцев русскому языку, разработки методик, подготовки кадров преподавателей-русистов.Сегодня это ведущий вуз России в области преподавания, продвижения и изучения русского языка.

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русский язык, андижан, учитель, институт имени пушкина