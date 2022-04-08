https://uz.sputniknews.ru/20220408/23847078.html
Что говорил Жириновский об Украине? Самые точные предсказания — видео
Что говорил Жириновский об Украине? Самые точные предсказания — видео
На фоне происходящих сегодня мировых событий кажется, что Жириновский знал больше других и мог предугадывать ход истории.
2022-04-08T08:59+0500
2022-04-08T08:59+0500
2022-04-08T09:06+0500
видео
владимир жириновский
украина
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На фоне происходящих сегодня мировых событий кажется, что Жириновский знал больше других и мог предугадывать ход истории.В 1991 году в интервью он призывал власти Украины провести референдумы и вернуть Крым и юго-восточные территории страны в состав России. Жириновский также говорил о том, какая независимость ждет Украину. Все самые точные предсказания политика Sputnik собрал в видео.
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видео, владимир жириновский, украина
Что говорил Жириновский об Украине? Самые точные предсказания — видео
08:59 08.04.2022 (обновлено: 09:06 08.04.2022)
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля. За время своей политической карьеры он сделал немало громких и скандальных заявлений.
На фоне происходящих сегодня мировых событий кажется, что Жириновский знал больше других и мог предугадывать ход истории.
В 1991 году в интервью он призывал власти Украины провести референдумы и вернуть Крым и юго-восточные территории страны в состав России.
Жириновский также говорил о том, какая независимость ждет Украину.
Все самые точные предсказания политика Sputnik собрал в видео.