https://uz.sputniknews.ru/20220408/23847078.html

Что говорил Жириновский об Украине? Самые точные предсказания — видео

Что говорил Жириновский об Украине? Самые точные предсказания — видео

На фоне происходящих сегодня мировых событий кажется, что Жириновский знал больше других и мог предугадывать ход истории.

2022-04-08T08:59+0500

2022-04-08T08:59+0500

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видео

владимир жириновский

украина

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На фоне происходящих сегодня мировых событий кажется, что Жириновский знал больше других и мог предугадывать ход истории.В 1991 году в интервью он призывал власти Украины провести референдумы и вернуть Крым и юго-восточные территории страны в состав России. Жириновский также говорил о том, какая независимость ждет Украину. Все самые точные предсказания политика Sputnik собрал в видео.

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2022

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видео, владимир жириновский, украина