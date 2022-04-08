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Фото: собачий питомник в Луганске получил гуманитарную помощь от россиян
Фото: собачий питомник в Луганске получил гуманитарную помощь от россиян
Из России в ЛНР доставили пакеты с кормом для животных. Как посылку "встречали" обитатели питомника французских бульдогов в Луганске - смотрите в фотоленте Sputnik.
2022-04-08T23:00+0500
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фото, луганск

Фото: собачий питомник в Луганске получил гуманитарную помощь от россиян

23:00 08.04.2022
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Из России в ЛНР доставили пакеты с кормом для животных. Как посылку "встречали" обитатели питомника французских бульдогов в Луганске - смотрите в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанк

Это - Виктория Бобырь, заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita.

Это - Виктория Бобырь, заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita. - Sputnik Узбекистан
1/9
© Sputnik / Alexey Maishev
/
Перейти в фотобанк

Это - Виктория Бобырь, заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita.

© Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанк

Представители общественного движения "Общероссийский народный фронт" отправили в Луганск корм для животных, часть которого досталась питомнику Виктории.

Представители общественного движения &quot;Общероссийский народный фронт&quot; отправили в Луганск корм для животных, часть которого досталась питомнику Виктории. - Sputnik Узбекистан
2/9
© Sputnik / Alexey Maishev
/
Перейти в фотобанк

Представители общественного движения "Общероссийский народный фронт" отправили в Луганск корм для животных, часть которого досталась питомнику Виктории.

© Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанк

Прислали пакетов с кормом много - общий объем составляет 630 кг.

Прислали пакетов с кормом много - общий объем составляет 630 кг. - Sputnik Узбекистан
3/9
© Sputnik / Alexey Maishev
/
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Прислали пакетов с кормом много - общий объем составляет 630 кг.

© Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанк

Разносят посылки лично участники движения "Общероссийский народный фронт".

Разносят посылки лично участники движения &quot;Общероссийский народный фронт&quot;. - Sputnik Узбекистан
4/9
© Sputnik / Alexey Maishev
/
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Разносят посылки лично участники движения "Общероссийский народный фронт".

© Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанк

Судя по реакции бульдогов, они очень рады подаркам.

Судя по реакции бульдогов, они очень рады подаркам. - Sputnik Узбекистан
5/9
© Sputnik / Alexey Maishev
/
Перейти в фотобанк

Судя по реакции бульдогов, они очень рады подаркам.

© Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанк

Встречают "посыльных" бульдоги дружелюбно.

Встречают &quot;посыльных&quot; бульдоги дружелюбно. - Sputnik Узбекистан
6/9
© Sputnik / Alexey Maishev
/
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Встречают "посыльных" бульдоги дружелюбно.

© Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанк

Корма хватит всем - в ближайшее время его распределят среди владельцев расположенных в регионах ЛНР питомников.

Корма хватит всем - в ближайшее время его распределят среди владельцев расположенных в регионах ЛНР питомников. - Sputnik Узбекистан
7/9
© Sputnik / Alexey Maishev
/
Перейти в фотобанк

Корма хватит всем - в ближайшее время его распределят среди владельцев расположенных в регионах ЛНР питомников.

© Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанк

Обитатели питомника.

Обитатели питомника. - Sputnik Узбекистан
8/9
© Sputnik / Alexey Maishev
/
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Обитатели питомника.

© Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанк

В начале апреля стало известно, что "Общероссийский народный фронт" привез в ЛНР более 130 тонн гуманитарной помощи в целом.

В начале апреля стало известно, что &quot;Общероссийский народный фронт&quot; привез в ЛНР более 130 тонн гуманитарной помощи в целом. - Sputnik Узбекистан
9/9
© Sputnik / Alexey Maishev
/
Перейти в фотобанк

В начале апреля стало известно, что "Общероссийский народный фронт" привез в ЛНР более 130 тонн гуманитарной помощи в целом.

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