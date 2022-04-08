Фото: собачий питомник в Луганске получил гуманитарную помощь от россиян

Подписаться на

Из России в ЛНР доставили пакеты с кормом для животных. Как посылку "встречали" обитатели питомника французских бульдогов в Луганске - смотрите в фотоленте Sputnik.