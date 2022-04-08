Фото: собачий питомник в Луганске получил гуманитарную помощь от россиян

Это - Виктория Бобырь, заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita.
Это - Виктория Бобырь, заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita.
Представители общественного движения "Общероссийский народный фронт" отправили в Луганск корм для животных, часть которого досталась питомнику Виктории.
Представители общественного движения "Общероссийский народный фронт" отправили в Луганск корм для животных, часть которого досталась питомнику Виктории.
Прислали пакетов с кормом много - общий объем составляет 630 кг.
Прислали пакетов с кормом много - общий объем составляет 630 кг.
Разносят посылки лично участники движения "Общероссийский народный фронт".
Разносят посылки лично участники движения "Общероссийский народный фронт".
Судя по реакции бульдогов, они очень рады подаркам.
Встречают "посыльных" бульдоги дружелюбно.
Корма хватит всем - в ближайшее время его распределят среди владельцев расположенных в регионах ЛНР питомников.
Корма хватит всем - в ближайшее время его распределят среди владельцев расположенных в регионах ЛНР питомников.
Обитатели питомника.
В начале апреля стало известно, что "Общероссийский народный фронт" привез в ЛНР более 130 тонн гуманитарной помощи в целом.
В начале апреля стало известно, что "Общероссийский народный фронт" привез в ЛНР более 130 тонн гуманитарной помощи в целом.