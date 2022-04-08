https://uz.sputniknews.ru/20220408/ekspert-chto-nujno-znat-ob-udare-vsu-po-kramatorsku-tochkoy-u--foto-23861347.html

Эксперт: что нужно знать об ударе ВСУ по Краматорску "Точкой У" — фото

Эксперт: что нужно знать об ударе ВСУ по Краматорску "Точкой У" — фото

Это вооружение нацелено на поражение большого количества людей вне укрытий, объяснил военный обозреватель Александр Хроленко.

2022-04-08T17:40+0500

2022-04-08T17:40+0500

2022-04-08T17:40+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Комплекс "Точка У" российские войска давно не используют. Авторы провокации на Украине могли не знать, что абсолютно все ракетные бригады ВС России перевооружены на новый ОТРК "Искандер-М" еще в 2019 году. Об этом рассказал военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.По его словам, в отличие от 100-км дальности "Точки У", ракеты "Искандера" могут поражать цели за 500 км, причем попадают гораздо точнее (в колышек)."Целью удара ВСУ была именно жилая часть города. Кассетная боевая часть "Точки У", которую ВСУ применили в Краматорске, взрывается над землей и рассчитана на площадное поражение большого количества людей вне укрытий. И не угрожает ж/д путям, составам с боевой техникой, защищенным объектам ВСУ, которые могли бы стать целями российских ударов", — объяснил эксперт.Хроленко отметил, что произошедшее точно не может быть совпадением."Удар по Краматорску произошёл в день прибытия на Украину самой высокопоставленной делегации ЕС с начала спецоперации. В Киеве находятся глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Последний уже обвинил в произошедшем в Краматорске Москву", — заключил военный обозреватель.До этого в пятницу в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что украинские войска нанесли ракетный удар по Краматорску. Обломки ракеты "Точка-У" упали рядом с вокзалом. В результате украинской провокации погибли около 30 человек, пострадало 100 человек.В министерстве обороны России заявили, что ракетная атака на железнодорожный вокзал Краматорска – очередная провокация Киева.Также в минобороны отметили, что 8 апреля никаких огневых задач у российских вооруженных сил в городе не планировалось.Кроме того, Басурин подчеркнул, что украинская власть будет делать все, чтобы обвинить Россию и жителей ДНР в невозможности ведения диалога. По его мнению, России и ДНР нужно быть готовыми к тому, что такие провокации будут продолжаться и дальше.Напоминаем: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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