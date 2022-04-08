https://uz.sputniknews.ru/20220408/jara-do-35-no-grozy-kakimi-budut-vyxodnye-23852329.html

Жара до +35, но грозы: какими будут выходные

Жара до +35, но грозы: какими будут выходные

О погоде в субботу и воскресенье читайте в материале.

2022-04-08T11:40+0500

2022-04-08T11:40+0500

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде на выходных. Так, в субботу ожидается вынос плотной облачности с районов Туркменистана. Из-за этого в Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях ночью пройдут дожди.В горных и предгорных районах Узбекистана также возможны грозы.При этом будет тепло: столбики термометров в большинстве регионов поднимутся до +28-30, что на 8-10 градусов выше нормы.В Узгидромете также предупредили о сильном ветре до 17-22 метров в секунду, в ряде областей — вовсе до 23-25 метров в секунду.В воскресенье кратковременные дожди пройдут только в Каракалпакстане и Хорезмской области.Днем станет еще теплее: воздух прогреется до +30-35.

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жара