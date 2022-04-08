https://uz.sputniknews.ru/20220408/kak-ekologichno-i-bezopasno-pokrasit-yaytsa-k-pasxe---poleznye-sovety-23861430.html

Как экологично и безопасно покрасить яйца к Пасхе - полезные советы

Как экологично и безопасно покрасить яйца к Пасхе - полезные советы

В этом году праздник светлой Пасхи у православных выпадает на 24 апреля. Начинаем подготовку уже сейчас, и рассказываем, как красиво покрасить яйца без химических красителей и вреда для здоровья.

2022-04-08T22:00+0500

2022-04-08T22:00+0500

2022-04-08T22:00+0500

это интересно

пасха

яйца

православие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/08/23858388_0:70:3041:1781_1920x0_80_0_0_e1d65155ca43e98284c46f14a1bd4d7a.jpg

Избегаем неприятностейВ процессе окрашивания яйца могут лопнуть, краска не взяться. Поэтому к покраске яиц стоит подготовиться. Вот несколько лайфкахов. 1. Перед покраской убедитесь, что яйца не холодные. Они должны быть комнатной температуры, иначе не избежать трещин. 2. Перед тем, как опускать яйца в краситель, их нужно тщательно вымыть и насухо вытереть. Так краска ляжет ровнее. 3. Чтобы краска ложилась равномернее, в краситель можно добавить 9%- уксус. Примерная пропорция – 1 столовая ложка на 1, 5 литра воды. 4. Уже окрашенные яйца можно вытереть насухо и натереть растительным маслом. Это придаст им праздничный вид. Выбираем цвет Нужного цвета яиц помогают добиться специи, травы, ягоды и овощи насыщенных оттенков. Отвар луковой шелухи – самый известный и распространенный способ покрасить яйца в светло-коричневый или красно-коричневый цвет. Красный можно получить с помощью свекольного отвара, голубой и синий – из настойки ягод черники или краснокочанной капусты. Сок брусники или крепко заваренного чая каркаде придадут яйцам приятный розовый оттенок. Порошок куркумы позволит получить насыщенный желтый цвет. Зеленый цвет придадут отвар крапивы или шпината.Правило одно – чем дольше яйца находятся в природном красителе, тем ярче и насыщеннее будет их цвет. Природные узорыЕсли однотонный цвет яиц – это слишком скучно и однообразно, предлагаем поэкспериментировать. Например, чтобы украсить яйцо растительным орнаментом, вам понадобится трафарет – плоский небольшой листочек или цветок, веточка зелени. Прикладываем трафарет к яйцу и плотно обматываем марлей или капроновой тканью. Опускаем яйцо в выбранный цвет. Для такого дизайна лучше всего подходит луковая шелуха. Интересный рисунок в крапинку можно получить с помощью зерен риса или другой мелкой крупы. Алгоритм тот же, что и с узорами из листьев. Яйцо нужно намочить и обвалять в зернах. Закрепляем марлей или капроном – и опускаем в краситель. Таким же способом можно получить кружевной узор и яйца в полоску с помощью резинок от купюр. Мраморного эффекта можно добиться, если обернуть яйца в луковую шелуху и сверху закрепить хлопчатобумажным материалом.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пасха, яйца, православие