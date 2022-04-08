https://uz.sputniknews.ru/20220408/minoborony-rf-zayavleniya-kieva-ob-udare-rossii-po-kramatorsku---provokatsiya-23861157.html

Минобороны РФ: заявления Киева об ударе России по Краматорску - провокация

Минобороны РФ: заявления Киева об ударе России по Краматорску - провокация

Министерство обороны России выступило с заявлением по удару ВСУ по железнодорожному вокзалу Краматорска.

2022-04-08T17:20+0500

2022-04-08T17:20+0500

2022-04-08T17:20+0500

специальная военная операция россии в донбассе

минобороны рф

провокации

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Ранее в пятницу в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что украинские войска нанесли ракетный удар по Краматорску. Обломки ракеты "Точка-У" упали рядом с вокзалом. Об этом сообщает Радио Sputnik.В министерстве обороны России заявили, что ракетная атака на железнодорожный вокзал Краматорска – очередная провокация Киева.Также в минобороны отметили, что 8 апреля никаких огневых задач у российских вооруженных сил в городе не планировалось.В российском военном ведомстве сообщили, что тактические ракеты "Точка-У" применяются украинской стороной. Именно обломки этой ракеты были обнаружены в районе атакованного вокзала.Более того, в министерстве особо выделили, что это уже не первый удар ВСУ ракетами данного типа. Известно, что 14 марта был обстрелян центр Донецка. В ходе обстрела погибли 17 человек, еще 36 мирных жителей были ранены.Ранее 8 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в ходе украинской провокации на железнодорожной станции в Краматорске погибли около 30 человек, а пострадало 100 человек.Кроме того, Басурин подчеркнул, что украинская власть будет делать все, чтобы обвинить Россию и жителей ДНР в невозможности ведения диалога. По его мнению, России и ДНР нужно быть готовыми к тому, что такие провокации будут продолжаться и дальше.Напоминаем: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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минобороны рф, провокации