https://uz.sputniknews.ru/20220408/mirziyoev-posetil-tsentr-islamskoy-tsivilizatsii-23864009.html
Мирзиёев посетил центр исламской цивилизации
Мирзиёев посетил центр исламской цивилизации
Президент Узбекистана подчеркнул необходимость уделить особое внимание не только качественному строительству центра, но и его содержательному наполнению.
2022-04-08T19:01+0500
2022-04-08T19:01+0500
2022-04-08T19:01+0500
культура
шавкат мирзиёев
центр исламской цивилизации
президент
узбекистан
строительство
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу посетил центр исламской цивилизации. Здесь, еще 15 июня 2018 года он заложил первый камень в фундамент будущего комплекса. Об этом сообщает пресс-служба президента.Строительство комплекса продолжается почти 4 года. Центр имеет 3 этажа и построен по образу древних узбекистанских памятников. В середине здания расположен огромный купол. Предпочтение при оформлении отдано теплым тонам.Известно, что центр исламской цивилизации должен отразить духовную и просветительскую мощь народа Узбекистана.Лидер государства ознакомился с образцами украшений и надписей на стенах, а также отметил целесообразность написать вверху ворот аяты, стихи из Корана, призывающие к миру, знанию и воспитанности.Помимо этого, президент посетил раздел комплекса "Наука" и дал рекомендации по широкому и действенному продвижению наследия ученых прошлого.Также Мирзиёев поднялся на третий этаж и осмотрел строительство библиотеки, научных кафедр и административных помещений исламской академии.Как отмечалось ранее, на первом этаже центра исламской цивилизации будут расположены музейный склад, помещения для хранения и реставрации древних рукописей и артефактов, издательство и книжные магазины.В центре здания под 65-метровым куполом разместится Коран Усмана - жемчужина исламского мира. Вокруг этого зала будут расположены следующие разделы: "Центральная Азия в доисламский период", "Распространение ислама в Центральной Азии", "Образование", "Наука", "Архитектура и градостроительство", "Искусство и ремесла", "Традиции" и "Третий Ренессанс – Новый Узбекистан".Планируется, что на втором этаже будет расположен музей истории ислама. Также на этом этаже будет конференц-зал на 550 мест.
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шавкат мирзиёев, центр исламской цивилизации, президент, узбекистан, строительство
Мирзиёев посетил центр исламской цивилизации
Президент Узбекистана подчеркнул необходимость уделить особое внимание не только качественному строительству центра, но и его содержательному наполнению.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik.
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу посетил центр исламской цивилизации. Здесь, еще 15 июня 2018 года он заложил первый камень в фундамент будущего комплекса. Об этом сообщает
пресс-служба президента.
Строительство комплекса продолжается почти 4 года. Центр имеет 3 этажа и построен по образу древних узбекистанских памятников. В середине здания расположен огромный купол. Предпочтение при оформлении отдано теплым тонам.
Известно, что центр исламской цивилизации должен отразить духовную и просветительскую мощь народа Узбекистана.
"Мы не зря приехали сюда сегодня, в пятницу, в священный месяц Рамадан. Задуманное в этом светлом месяце сбывается. В последние годы мы прошли через тяжелые испытания. Но здесь работа не останавливалась. Зачем мы это строим? Чтобы расширить кругозор, усилить гордость нашего народа, показать на материальных доказательствах, какой мы великий народ", - отметил Мирзиёев.
Лидер государства ознакомился с образцами украшений и надписей на стенах, а также отметил целесообразность написать вверху ворот аяты, стихи из Корана, призывающие к миру, знанию и воспитанности.
Помимо этого, президент посетил раздел комплекса "Наука" и дал рекомендации по широкому и действенному продвижению наследия ученых прошлого.
Также Мирзиёев поднялся на третий этаж и осмотрел строительство библиотеки, научных кафедр и административных помещений исламской академии.
Как отмечалось ранее, на первом этаже центра исламской цивилизации будут расположены музейный склад, помещения для хранения и реставрации древних рукописей и артефактов, издательство и книжные магазины.
В центре здания под 65-метровым куполом разместится Коран Усмана - жемчужина исламского мира. Вокруг этого зала будут расположены следующие разделы: "Центральная Азия в доисламский период", "Распространение ислама в Центральной Азии", "Образование", "Наука", "Архитектура и градостроительство", "Искусство и ремесла", "Традиции" и "Третий Ренессанс – Новый Узбекистан".
Планируется, что на втором этаже будет расположен музей истории ислама. Также на этом этаже будет конференц-зал на 550 мест.