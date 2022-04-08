https://uz.sputniknews.ru/20220408/mirziyoev-posetil-tsentr-islamskoy-tsivilizatsii-23864009.html

Мирзиёев посетил центр исламской цивилизации

Мирзиёев посетил центр исламской цивилизации

Президент Узбекистана подчеркнул необходимость уделить особое внимание не только качественному строительству центра, но и его содержательному наполнению.

2022-04-08T19:01+0500

2022-04-08T19:01+0500

2022-04-08T19:01+0500

культура

шавкат мирзиёев

центр исламской цивилизации

президент

узбекистан

строительство

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу посетил центр исламской цивилизации. Здесь, еще 15 июня 2018 года он заложил первый камень в фундамент будущего комплекса. Об этом сообщает пресс-служба президента.Строительство комплекса продолжается почти 4 года. Центр имеет 3 этажа и построен по образу древних узбекистанских памятников. В середине здания расположен огромный купол. Предпочтение при оформлении отдано теплым тонам.Известно, что центр исламской цивилизации должен отразить духовную и просветительскую мощь народа Узбекистана.Лидер государства ознакомился с образцами украшений и надписей на стенах, а также отметил целесообразность написать вверху ворот аяты, стихи из Корана, призывающие к миру, знанию и воспитанности.Помимо этого, президент посетил раздел комплекса "Наука" и дал рекомендации по широкому и действенному продвижению наследия ученых прошлого.Также Мирзиёев поднялся на третий этаж и осмотрел строительство библиотеки, научных кафедр и административных помещений исламской академии.Как отмечалось ранее, на первом этаже центра исламской цивилизации будут расположены музейный склад, помещения для хранения и реставрации древних рукописей и артефактов, издательство и книжные магазины.В центре здания под 65-метровым куполом разместится Коран Усмана - жемчужина исламского мира. Вокруг этого зала будут расположены следующие разделы: "Центральная Азия в доисламский период", "Распространение ислама в Центральной Азии", "Образование", "Наука", "Архитектура и градостроительство", "Искусство и ремесла", "Традиции" и "Третий Ренессанс – Новый Узбекистан".Планируется, что на втором этаже будет расположен музей истории ислама. Также на этом этаже будет конференц-зал на 550 мест.

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шавкат мирзиёев, центр исламской цивилизации, президент, узбекистан, строительство