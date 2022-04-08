https://uz.sputniknews.ru/20220408/solntse-vesnoy-mojet-sprovotsirovat-starenie-koji-23845162.html
Солнце весной может спровоцировать старение кожи
Солнце весной может спровоцировать старение кожи
Врач-дерматовенеролог: весеннее солнце может вызвать раннее старение кожи
2022-04-08T08:00+0500
2022-04-08T08:00+0500
2022-04-08T08:00+0500
это интересно
солнце
весна
кожа
старость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0b/20854383_0:272:3155:2048_1920x0_80_0_0_2a18c9fccde64f1bca6bd87d383f3ac4.jpg
Весеннее солнце вряд ли вызовет ожог кожи, но ультрафиолет в любых количествах приводит к раннему старению кожи, появлению пигментации и способствует появлению злокачественных заболеваний кожи, а при посещении солярия последствия могут быть еще более серьезными, сообщили РИА Новости опрошенные врачи."Многие люди думают, что весеннее солнце слишком слабое и неопасное, поэтому пренебрегают простыми мерами предосторожности. Да, оно пока не такое активное, как летом, и получить сильный ожог кожи в нашей полосе достаточно сложно. Но не стоит забывать о скрытых угрозах, которые несет УФ-излучение нашему организму, в том числе и коже. Ультрафиолет в любых количествах обладает повреждающим действием, приводит к раннему старению кожи, появлению пигментации и в ряде случаев даже может способствовать появлению злокачественных заболеваний кожи", - рассказала врач-дерматовенеролог, заведующая консультативным отделением Московского центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Людмила Анохина.По ее словам, важно помнить, что с начала весны и до середины осени необходимо использовать средства для ухода за кожей, например, содержащие уровень SPF, который измеряется от 0 до 50. И чем светлее кожа, тем выше фактор защиты должен быть у крема. Наносить их необходимо на все открытые участки кожи за 30 минут до выхода из дома, даже в пасмурные дни.В свою очередь врач того же центра Ирина Вонсаровская отметила, что весной все хотят быть особенно красивыми, поэтому активно обращаются к косметологам с целью проведения различных процедур для эстетической коррекции. При этом важно соблюдать все правила подготовки и реабилитации до и после процедуры, которые будет рекомендовать специалист, и ежедневно использовать солнцезащитные средства, а если есть предрасположенность к гиперпигментации, то некоторые процедуры лучше отложить до осени и зимы."Многие считают, что "искусственное солнце", то есть солярии, менее вредны для кожи, но это ошибочное мнение, и стоит воздержаться от его посещения, последствия могут быть ещё более серьезными, чем от прямого солнечного воздействия", - добавила Вонсаровская.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0b/20854383_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_a85847f24430906e1c61ce49c8fdb4e9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
солнце, весна, кожа, старость
Солнце весной может спровоцировать старение кожи
Врач-дерматовенеролог: весеннее солнце может вызвать раннее старение кожи.
Весеннее солнце вряд ли вызовет ожог кожи, но ультрафиолет в любых количествах приводит к раннему старению кожи, появлению пигментации и способствует появлению злокачественных заболеваний кожи, а при посещении солярия последствия могут быть еще более серьезными, сообщили РИА Новости
опрошенные врачи.
"Многие люди думают, что весеннее солнце слишком слабое и неопасное, поэтому пренебрегают простыми мерами предосторожности. Да, оно пока не такое активное, как летом, и получить сильный ожог кожи в нашей полосе достаточно сложно. Но не стоит забывать о скрытых угрозах, которые несет УФ-излучение нашему организму, в том числе и коже. Ультрафиолет в любых количествах обладает повреждающим действием, приводит к раннему старению кожи, появлению пигментации и в ряде случаев даже может способствовать появлению злокачественных заболеваний кожи", - рассказала врач-дерматовенеролог, заведующая консультативным отделением Московского центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Людмила Анохина.
По ее словам, важно помнить, что с начала весны и до середины осени необходимо использовать средства для ухода за кожей, например, содержащие уровень SPF, который измеряется от 0 до 50. И чем светлее кожа, тем выше фактор защиты должен быть у крема. Наносить их необходимо на все открытые участки кожи за 30 минут до выхода из дома, даже в пасмурные дни.
В свою очередь врач того же центра Ирина Вонсаровская отметила, что весной все хотят быть особенно красивыми, поэтому активно обращаются к косметологам с целью проведения различных процедур для эстетической коррекции. При этом важно соблюдать все правила подготовки и реабилитации до и после процедуры, которые будет рекомендовать специалист, и ежедневно использовать солнцезащитные средства, а если есть предрасположенность к гиперпигментации, то некоторые процедуры лучше отложить до осени и зимы.
"Многие считают, что "искусственное солнце", то есть солярии, менее вредны для кожи, но это ошибочное мнение, и стоит воздержаться от его посещения, последствия могут быть ещё более серьезными, чем от прямого солнечного воздействия", - добавила Вонсаровская.