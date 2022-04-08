https://uz.sputniknews.ru/20220408/solntse-vesnoy-mojet-sprovotsirovat-starenie-koji-23845162.html

Солнце весной может спровоцировать старение кожи

Солнце весной может спровоцировать старение кожи

Врач-дерматовенеролог: весеннее солнце может вызвать раннее старение кожи

2022-04-08T08:00+0500

2022-04-08T08:00+0500

2022-04-08T08:00+0500

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кожа

старость

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Весеннее солнце вряд ли вызовет ожог кожи, но ультрафиолет в любых количествах приводит к раннему старению кожи, появлению пигментации и способствует появлению злокачественных заболеваний кожи, а при посещении солярия последствия могут быть еще более серьезными, сообщили РИА Новости опрошенные врачи."Многие люди думают, что весеннее солнце слишком слабое и неопасное, поэтому пренебрегают простыми мерами предосторожности. Да, оно пока не такое активное, как летом, и получить сильный ожог кожи в нашей полосе достаточно сложно. Но не стоит забывать о скрытых угрозах, которые несет УФ-излучение нашему организму, в том числе и коже. Ультрафиолет в любых количествах обладает повреждающим действием, приводит к раннему старению кожи, появлению пигментации и в ряде случаев даже может способствовать появлению злокачественных заболеваний кожи", - рассказала врач-дерматовенеролог, заведующая консультативным отделением Московского центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Людмила Анохина.По ее словам, важно помнить, что с начала весны и до середины осени необходимо использовать средства для ухода за кожей, например, содержащие уровень SPF, который измеряется от 0 до 50. И чем светлее кожа, тем выше фактор защиты должен быть у крема. Наносить их необходимо на все открытые участки кожи за 30 минут до выхода из дома, даже в пасмурные дни.В свою очередь врач того же центра Ирина Вонсаровская отметила, что весной все хотят быть особенно красивыми, поэтому активно обращаются к косметологам с целью проведения различных процедур для эстетической коррекции. При этом важно соблюдать все правила подготовки и реабилитации до и после процедуры, которые будет рекомендовать специалист, и ежедневно использовать солнцезащитные средства, а если есть предрасположенность к гиперпигментации, то некоторые процедуры лучше отложить до осени и зимы."Многие считают, что "искусственное солнце", то есть солярии, менее вредны для кожи, но это ошибочное мнение, и стоит воздержаться от его посещения, последствия могут быть ещё более серьезными, чем от прямого солнечного воздействия", - добавила Вонсаровская.

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солнце, весна, кожа, старость