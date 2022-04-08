https://uz.sputniknews.ru/20220408/ustanovilos-regulyarnoe-aviasoobschenie-mejdu-namanganom-i-almaty-23862522.html

Запущено регулярное авиасообщение между Наманганом и Алматы

Запущено регулярное авиасообщение между Наманганом и Алматы

Рейсы по маршруту Алматы – Наманган – Алматы будут впервые выполняться на регулярной основе.

2022-04-08T18:01+0500

2022-04-08T18:01+0500

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наманган

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авиасообщение

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Восьмого апреля в международном аэропорту Намангана приземлился борт казахстанской авиакомпании SCAT Airlines. Самолет Boeing-737 прибыл из Алматы. По традиции, воздушное судно торжественно встретили в аэропорту. В этот же день в 02:30 из Намангана в Алматы вылетели 170 пассажиров. Стоит отметить, что рейсы по маршруту Алматы – Наманган – Алматы будут впервые выполняться на регулярной основе. Самолеты начнут летать дважды в неделю по средам и пятницам.До этого авиаперелеты по этому направлению совершались только чартерными рейсами.Ранее авиакомпания FlyArystan запустила полеты в Наманган. Первый борт приземлился в международном аэропорту Намангана 1 марта. Самолет прибыл из Алматы.Это был не только первый рейс авиакомпании FlyArystan в Наманган, но и первый рейс по маршруту "Алматы – Наманган".

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наманган, алматы, авиасообщение