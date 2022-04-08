https://uz.sputniknews.ru/20220408/uzbekskogo-dzyudoista-diskvalifitsirovali-iz-za-dopinga-23863223.html

Узбекского дзюдоиста дисквалифицировали из-за допинга

Узбекского дзюдоиста дисквалифицировали из-за допинга

В допинг-пробе спортсмена нашли четыре запрещенных вещества. В результате он не сможет участвовать в соревнованиях до второго марта 2026 года.

2022-04-08T18:41+0500

2022-04-08T18:41+0500

2022-04-08T18:41+0500

спорт

дзюдо

допинг

спортсмен

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Узбекистанского Дзюдоиста Эльбека Абдуллаева отстранили от соревнований за употребление запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антидопингового агентства.Спортсмен занял второе место на чемпионате Узбекистана по дзюдо в декабре 2021 года. Во время соревнований он прошел проверку на допинг. Допинг-проба выявила наличие запрещенных веществ.Уточняется, что тестостерон, анастрозол, болденон и оксандролон, которые запрещены Всемирным антидопинговым агентством, нашли более чем у четырех членов сборной Узбекистана. Эти вещества представляют собой экзогенные (принимаемые извне) анаболические андрогенные стероиды.В результате решением Комиссии по этике при Национальном антидопинговом агентстве Узбекистана Эльбек Абдуллаев дисквалифицирован на 4 года. Срок дисквалификации установлен с 3 марта 2022 года по 2 марта 2026 года.

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дзюдо, допинг, спортсмен, узбекистан