https://uz.sputniknews.ru/20220408/v-uzbekistane-inspektory-mvd-otkazalis-ot-vzyatki-i-poluchili-premii-23856762.html

В Узбекистане инспекторы МВД отказались от взятки и получили премии

В Узбекистане инспекторы МВД отказались от взятки и получили премии

Более шести тысяч инспекторов профилактики правонарушений, принимавшие активное участие в решении проблем граждан в махаллях, получили служебное жилье.

2022-04-08T14:28+0500

2022-04-08T14:28+0500

2022-04-08T14:29+0500

общество

мвд

махалля

инспектор

жилье

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Почти в 10 тысячах махаллях Узбекистана созданы дополнительные рабочие места для инспекторов по профилактике. Больше 10 тысяч человек были приняты на работу. Об этом сообщили на пресс-конференции в агентстве информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана представители министерства внутренних дел (МВД).Почти 7 тысяч инспекторов уже приняли активное участие в выявлении и решении проблем граждан в махаллях. По результатам работы они были обеспечены служебным жильем.По личной инициативе служащих МВД за попытку предложить взятку были задержаны и привлечены к ответственности 24 человека. Более того, те из инспекторов, которые отказались от взятки, получили денежные премии от МВД на общую сумму 40 миллионов 200 тысяч сумов.Помимо прочего, в министерстве пересмотрели задачи и функции инспекторы. Из существующих 128 функций убрали ненужные 22.Начальникам отделов охраны общественного порядка и профилактики правонарушений территориальных органов внутренних дел также была начислена 50% надбавка к прежним окладам за успешную работу.В то же время, по данным МВД Узбекистана, в отношении 127 сотрудников были приняты соответствующие меры. Известно, что они нарушили служебную дисциплину. Подобные меры были предприняты и к тем 65 сотрудникам, которые совершили административные правонарушения.Кроме этого, за безответственное отношение к своим должностным обязанностям 948 инспекторов привлечены к дисциплинарному взысканию, а 176 – уволены из органов внутренних дел.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мвд, махалля, инспектор, жилье