https://uz.sputniknews.ru/20220408/video-dayte-mne-pojiznennoe-urody-no-prekratite-izdevatsya--atambaev-23859023.html
Видео: "Дайте мне пожизненное, уроды, но прекратите издеваться!" — Атамбаев
Видео: "Дайте мне пожизненное, уроды, но прекратите издеваться!" — Атамбаев
Бывший президент Кыргызстана в зале суда потребовал "прекратить беспредел".
2022-04-08T16:21+0500
2022-04-08T16:21+0500
2022-04-08T16:21+0500
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кыргызстан
суд
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Экс-глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев эмоционально заявил, что ему могут назначить пожизненное заключение. Также политик потребовал удалить его с судебного заседания. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Атамбаев рассказал, что ему тяжело находиться в зале суда по состоянию здоровья.Реакция сторонников бывшего президента последовала незамедлительно. По сообщению СМИ, они выразили ему поддержку. Затем Атамбаева увели конвоиры.Согласно постановлению суда, в понедельник экс-главу Кыргызстана доставили на заседание по делу об октябрьских событиях 2020 года. Политик стало плохо во время процесса, потребовалась помощь врачей скорой помощи. Было принято решение перенести заседание на следующий день.Во вторник Атамбаева вновь доставили на судебный процесс. Бывший президент сообщил журналистам, что накануне бригада скорой помощи увезла его в колонию из-за поднявшегося давления. В тот же день подсудимому снова стало плохо, и его увезли из здания суда.Читайте также:
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атамбаев, кыргызстан, суд
Видео: "Дайте мне пожизненное, уроды, но прекратите издеваться!" — Атамбаев
Бывший президент Кыргызстана в зале суда потребовал "прекратить беспредел".
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik.
Экс-глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев эмоционально заявил, что ему могут назначить пожизненное заключение. Также политик потребовал удалить его с судебного заседания. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан
.
Атамбаев рассказал, что ему тяжело находиться в зале суда по состоянию здоровья.
"Надеюсь, судья удалит меня из зала суда, у него есть право это сделать. С тремя грыжами сижу тут, у меня рука отнимается. "Скорая" приезжает, говорит, что это межреберная невралгия. Это издевательство, есть же снимок МРТ. Дайте мне пожизненное, уроды, но кончайте беспредел! Хватит издеваться и пытать меня. Удаляйте меня из зала!" — потребовал экс-лидер и начал стучать по стеклу кабинки для подсудимых.
Реакция сторонников бывшего президента последовала незамедлительно. По сообщению СМИ, они выразили ему поддержку. Затем Атамбаева увели конвоиры.
Согласно постановлению суда, в понедельник экс-главу Кыргызстана доставили на заседание по делу об октябрьских событиях 2020 года. Политик стало плохо во время процесса, потребовалась помощь врачей скорой помощи. Было принято решение перенести заседание на следующий день.
Во вторник Атамбаева вновь доставили на судебный процесс. Бывший президент сообщил журналистам, что накануне бригада скорой помощи увезла его в колонию из-за поднявшегося давления. В тот же день подсудимому снова стало плохо, и его увезли из здания суда.