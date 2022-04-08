https://uz.sputniknews.ru/20220408/vpervye-za-30-let-izdana-kniga-o-tvorchestve-xudojnikov-samarkanda-23863013.html

Впервые за 30 лет издана книга о творчестве художников Самарканда

Впервые за 30 лет издана книга о творчестве художников Самарканда

Последняя книга-альбом, рассказывающая о творчестве самаркандских художников и мастеров прикладного искусства, была опубликована в 1992 году на русском языке.

2022-04-08T18:21+0500

2022-04-08T18:21+0500

2022-04-08T18:21+0500

культура

самарканд

искусство

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Самаркандском областном отделении Академии художеств Узбекистана состоялась презентация книги-альбома "Изобразительное и прикладное искусство Самарканда". Она посвящена творчеству и работам самаркандских художников.На презентации присутствовали местные скульпторы и художники, а также заместитель хокима области Рустам Кобилов. По его словам, областной хокимият окажет поддержку в публикации второго издания такого альбома. Замхоким, помимо этого, предложил создать аналогичный каталог о творчестве молодых художников города.Также в рамках мероприятия открылась выставка, где можно приобрести произведения мастеров из Самарканда.Руководитель Самаркандского отделения Творческого союза художников, Заслуженный работник культуры Узбекистана Нуриддин Калонов рассказал, что подобные издания не видели свет уже 30 лет, с 1992 года.Калонов отмечает, что за прошедшие годы самаркандские художники, скульпторы, гончары плодотворно трудились и принимали участие в республиканских и международных конкурсах.Кроме этого, они участвовали в работе по декорированию зданий в Узбекистане. Мастера оформляли сооружения своими произведениями графики, живописи, изделиями из ганча, скульптурами. Их труды получили высокую оценку на международном уровне.Руководитель подчеркивает, что для потомков должны остаться письменные источники, которые расскажут им о деятельности народных мастеров.По словам заслуженного работника, в книге представлена информация о 47 самаркандских мастерах и их произведениях живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

самарканд, искусство