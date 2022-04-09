https://uz.sputniknews.ru/20220409/glavnye-printsipy-amira-temura-23864663.html
Ко дню рождения Амира Темура: главные принципы полководца — видео
Ко дню рождения Амира Темура: главные принципы полководца — видео
9 апреля - день рождения великого политического деятеля и полководца Амира Темура, также известного как Тамерлан.
2022-04-09T11:40+0500
2022-04-09T11:40+0500
2022-04-09T12:28+0500
инфографика
амир темур
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По этому случаю Sputnik Узбекистан подготовил графику — об основных критериях, по которым Тамерлан выбирал чиновников и полководцев. Как наказывали и поощряли эффективных слуг народа? Ответ — в нашем видео.
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амир темур, видео
Ко дню рождения Амира Темура: главные принципы полководца — видео
11:40 09.04.2022 (обновлено: 12:28 09.04.2022)
9 апреля — день рождения великого политического деятеля и полководца Амира Темура, также известного как Тамерлан.
По этому случаю Sputnik Узбекистан подготовил графику — об основных критериях, по которым Тамерлан выбирал чиновников и полководцев. Как наказывали и поощряли эффективных слуг народа? Ответ — в нашем видео.