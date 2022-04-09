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Рецепт пасхального кулича, который получится даже у начинающей хозяйки
Рецепт пасхального кулича, который получится даже у начинающей хозяйки
Делимся простым рецептом главного украшения пасхального стола – кулича. Он получится даже у начинающих хозяек.
2022-04-09T08:00+0500
2022-04-09T08:00+0500
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Делимся простым рецептом главного украшения пасхального стола – кулича. Он получится даже у начинающих хозяек.Этот рецепт идеально подойдет тем, кому некогда возиться с дрожжевым тестом. Дрожжи с успехом может заменить разрыхлитель. Важное условие – все ингредиенты должны быть комнатной температуры.Для ленивого кулича понадобятся:Процесс приготовления:По вкусу такие куличи напоминают кексы, только гораздо вкуснее и нежнее. С их приготовлением справится даже начинающая хозяйка.
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пасха, рецепт

Рецепт пасхального кулича, который получится даже у начинающей хозяйки

08:00 09.04.2022
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкОсвящение пасхальных куличей и яиц
Освящение пасхальных куличей и яиц - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2022
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Пасхальные приготовления обычно отнимают много времени и сил. А что же делать, когда нет времени и навыков замешивать тесто и ждать, когда оно подойдет?
Делимся простым рецептом главного украшения пасхального стола – кулича. Он получится даже у начинающих хозяек.
Этот рецепт идеально подойдет тем, кому некогда возиться с дрожжевым тестом. Дрожжи с успехом может заменить разрыхлитель. Важное условие – все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Для ленивого кулича понадобятся:
Мука – около 400 грамм
Масло сливочное – 300 грамм
Сахар – 250 грамм
Молоко – 200 миллилитров
Яйца – 4 штуки
Изюм – 150 грамм
Цедра 1 лимона
Разрыхлитель – 7 грамм
Соль – 0,5 чайной ложки
Ванилин – по вкусу
Процесс приготовления:
1.
В размягченное сливочное масло добавляем сахар и взбиваем смесь миксером до плотной однородной массы.
2.
Продолжаем взбивать и аккуратно, по одному, разбиваем в смесь яйца. Взбиваем до однородности.
3.
Цедру лимона натираем на мелкой терке, добавляем в масляную смесь.
4.
Добавляем ванилин на кончике ножа.
5.
Разогреваем молоко до приятной теплоты, вливаем в тесто и перемешиваем лопаткой. Молоко не должно быть горячим!
6.
Пришла очередь муки, соли и разрыхлителя. Добавляем их по очереди и тщательно размешиваем тесто. Муку добавляем порциями и просеиваем. Этот трюк сделает тесто воздушным. После каждой порции муки тесто необходимо промешивать.
7.
Изюм заливаем кипятком, обсушиваем и выкладываем на бумажное полотенце. Когда изюм просохнет, добавляем к нему 1 чайную ложку муки и перемешиваем. Затем добавляем изюм в тесто и размешиваем массу ложкой.
8.
Готовим формочки для куличей. Они могут быть бумажными, металлическими или силиконовыми. Металлические необходимо предварительно смазать растительным маслом.
9.
Ложкой аккуратно раскладываем тесто по формам. Уровень высоты теста не должен превышать ¾ формы.
10.
Куличи выпекаются в заранее разогретой до 160°С духовке. Время выпечки – чуть больше часа.
11.
Пока румянятся куличи, готовим помадку. Это может быть классический гоголь-моголь. Чтобы приготовить его, нужно взбить 1 яичный белок и 150 грамм сахара.
12.
Готовые куличи вынимаем из духовки и полностью остужаем, затем аккуратно вынимаем из форм.
13.
Украшаем куличи по желанию – гоголем-моголем, сахарной пудрой, разноцветными посыпками.
По вкусу такие куличи напоминают кексы, только гораздо вкуснее и нежнее. С их приготовлением справится даже начинающая хозяйка.
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