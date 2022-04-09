https://uz.sputniknews.ru/20220409/retsept-pasxalnogo-kulicha-kotoryy-poluchitsya-daje-u-nachinayuschey-xozyayki-23861584.html

Рецепт пасхального кулича, который получится даже у начинающей хозяйки

Рецепт пасхального кулича, который получится даже у начинающей хозяйки

Делимся простым рецептом главного украшения пасхального стола – кулича. Он получится даже у начинающих хозяек.

2022-04-09T08:00+0500

2022-04-09T08:00+0500

2022-04-09T08:00+0500

это интересно

пасха

рецепт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/08/23858557_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_bfab3addb9b418ce514f7b3f8ba5b16a.jpg

Делимся простым рецептом главного украшения пасхального стола – кулича. Он получится даже у начинающих хозяек.Этот рецепт идеально подойдет тем, кому некогда возиться с дрожжевым тестом. Дрожжи с успехом может заменить разрыхлитель. Важное условие – все ингредиенты должны быть комнатной температуры.Для ленивого кулича понадобятся:Процесс приготовления:По вкусу такие куличи напоминают кексы, только гораздо вкуснее и нежнее. С их приготовлением справится даже начинающая хозяйка.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пасха, рецепт