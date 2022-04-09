https://uz.sputniknews.ru/20220409/uzbekistantsy-vybrali-bolshe-2-tys-proektov-blagoustrostva-23868533.html

Узбекистанцы выбрали больше 2 тыс. проектов благоустройства

Узбекистанцы выбрали больше 2 тыс. проектов благоустройства

Выбранные путем голосования проекты реализуют за счет городского и районного бюджетов. На это уже выделили 1,1 трлн сумов.

2022-04-09T11:16+0500

2022-04-09T11:16+0500

2022-04-09T12:30+0500

общество

благоустройство

бюджет

голосование

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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. На реализацию инициативных проектов, отобранных на голосовании граждан в первом квартале 2022 года, из бюджета выделили 1,1 трлн сумов.В открытом голосовании на портале "Открытый бюджет" приняли участие 6,72 млн граждан страны. Голосование проходило по 40,2 тысячи проектов, из них 2 215 инициатив прошли конкурсный отбор. Реализовывать их будут за счет городских и районных бюджетов.Между тем проекты, не вошедшие в число победителей, также не останутся без внимания. Еще 139 инициатив, набравших более 2 тысяч голосов, получат бюджетное финансирование. Соответствующее распоряжение дал президент Шавкат Мирзиёев.На их реализацию уже выделили дополнительные 85,4 млрд сумов. Это проекты по ремонту общеобразовательных школ и детских садов, улучшению водоснабжения в махаллях, а также ремонту и оснащению медучреждений.Начиная с 2019 года в Узбекистане действует механизм участия граждан в распределении бюджетных средств. Согласно этому механизму, не менее 10% дополнительных доходов бюджетов районов (городов) идут на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения.Читайте также:В Узбекистане построят более 500 социальных объектов

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благоустройство, бюджет, голосование