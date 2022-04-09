https://uz.sputniknews.ru/20220409/v-armenii-proshel-miting-u-posolstva-ssha---video-23875010.html

В Армении прошел митинг у посольства США - видео

В Армении прошел митинг у посольства США - видео

Участники акции протестуют против возможных разработок биологического оружия в лабораториях, финансируемых Америкой.

2022-04-09T18:50+0500

2022-04-09T18:50+0500

2022-04-09T18:56+0500

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армения

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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. В Ереване у памятника адмирала Исакова напротив посольства США прошел флешмоб против возможных разработок биологического оружия в армянских лабораториях, финансируемых Америкой. Об этом сообщают наши коллеги из Sputnik Армения.Акцию организовало молодежное крыло партии "Альянс".Несколько человек в звездно-полосатых цилиндрах дяди Сэма окуривали цветным дымом из дымовых шашек группу активистов в противогазах. Так участники акции выразили свою обеспокоенность тем, что биолаборатории в Армении могут участвовать в разработке опасных патогенов для создания биологического оружия, как и на Украине.По словам координатора молодежного объединения партии "Альянс" Дэниса Погосяна, в Армении есть 12 биолабораторий, из которых 3 действуют в Ереване, остальные в областях.Собравшиеся скандировали "Армения не площадка для опытов", "Нет вирусам", "Нет биооружию". Кроме того, активисты передали письменное требование в посольство Соединенных штатов Америки.Ранее Минобороны России провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона.Читайте также: Биолаборатории Пентагона на Украине: цели, средства и Байдены

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армения, ереван, посольство сша