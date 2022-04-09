https://uz.sputniknews.ru/20220409/v-termeze-otkroyut-besplatnye-kursy-dlya-afgantsev-23868356.html

В Термезе откроют бесплатные курсы для афганцев

В Термезе откроют бесплатные курсы для афганцев

В узбекско-афганском учебном центре граждане Афганистана смогут пройти обучение по гуманитарным, педагогическим и инженерным специальностям.

2022-04-09T10:37+0500

2022-04-09T10:37+0500

2022-04-09T12:34+0500

общество

термез

афганистан

учебный центр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1258/47/12584779_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cd7cc1698d5bd11d304bcd4b2a3f75eb.jpg

ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. В Центре подготовки афганских граждан в Термезе откроются краткосрочные учебные курсы, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан директор центра Ойбек Рузиев.На курсах можно будет пройти обучение гуманитарным, педагогическим и инженерным специальностям. Это позволит 345 афганцам получить бесплатное образование.Кроме того, еще 100 афганцев пройдут обучение по годовой программе технического и профессионального образования и обучения (TETT).В настоящее время в узбекско-афганском учебном центре в Термезе учатся 145 афганских студентов, в том числе 24 женщины. Все они продолжат обучение, подчеркнул Ойбек Рузиев.Центр подготовки афганских граждан открылся в Термезе осенью 2017 года. Созданный по инициативе президента Узбекистана, проект задуман как гуманитарная помощь афганскому народу в подготовке востребованных кадров.Отбор проводит афганская сторона, направляя в Узбекистан студентов, прошедших тестирование и подготовленных на родине. Преподают в Термезе узбекские специалисты – из Института узбекского языка имени Алишера Навои, а также из Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта.Читайте также:Кадры для мирной страны: кого готовит узбекско-афганский вуз в Термезе

термез

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

термез, афганистан, учебный центр