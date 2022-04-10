Миллиардеры Forbes: топ-10 самых богатых жителей мира — фото

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Джефф Безос впервые за четыре года утратил свои позиции и больше не является богатейшим человеком планеты. Его состояние ныне составляет 171 миллиард долларов — это на 6 миллиардов долларов меньше, чем в 2021-м, так как акции Amazon упали на 3%.