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Миллиардеры Forbes: топ-10 самых богатых жителей мира — фото
Миллиардеры Forbes: топ-10 самых богатых жителей мира — фото
Forbes обновил список самых состоятельных людей мира. В новый, 36-й по счету рейтинг, вошли 2 668 миллиардеров.
2022-04-10T12:30+0500
2022-04-10T12:30+0500
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фото, forbes, миллиарды

Миллиардеры Forbes: топ-10 самых богатых жителей мира — фото

12:30 10.04.2022
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Forbes обновил список самых состоятельных людей мира. В новый, 36-й по счету рейтинг, вошли 2 668 миллиардеров.
Смотрите в фотоленте Sputnik, кто стал богатейшим человеком на планете!
© AFP 2022 / Patrick Pleul

Самым обеспеченным человеком в мире признан Илон Маск — основатель компаний SpaceX и Tesla. Его состояние оценивается в 219 миллиардов долларов. Он возглавил рейтинг впервые, обогнав основателя и генерального директора интернет-платформы Amazon Джеффа Безоса.

Самым обеспеченным человеком в мире признан Илон Маск — основатель компаний SpaceX и Tesla. Его состояние оценивается в 219 миллиардов долларов. Он возглавил рейтинг впервые, обогнав основателя и генерального директора интернет-платформы Amazon Джеффа Безоса. - Sputnik Узбекистан
1/10
© AFP 2022 / Patrick Pleul

Самым обеспеченным человеком в мире признан Илон Маск — основатель компаний SpaceX и Tesla. Его состояние оценивается в 219 миллиардов долларов. Он возглавил рейтинг впервые, обогнав основателя и генерального директора интернет-платформы Amazon Джеффа Безоса.

© AP Photo / Patrick Semansky

Джефф Безос впервые за четыре года утратил свои позиции и больше не является богатейшим человеком планеты. Его состояние ныне составляет 171 миллиард долларов — это на 6 миллиардов долларов меньше, чем в 2021-м, так как акции Amazon упали на 3%.

Джефф Безос впервые за четыре года утратил свои позиции и больше не является богатейшим человеком планеты. Его состояние ныне составляет 171 миллиард долларов — это на 6 миллиардов долларов меньше, чем в 2021-м, так как акции Amazon упали на 3%. - Sputnik Узбекистан
2/10
© AP Photo / Patrick Semansky

Джефф Безос впервые за четыре года утратил свои позиции и больше не является богатейшим человеком планеты. Его состояние ныне составляет 171 миллиард долларов — это на 6 миллиардов долларов меньше, чем в 2021-м, так как акции Amazon упали на 3%.

© AFP 2022 / Stephane Dе Sakutin

На третей строчке рейтинга — Бернар Арно. Его состояние оценивается в 158 миллиардов долларов, которое он смог увеличить благодаря успеху брендов Louis Vuitton и Dior. В этом ему не помешала даже пандемия коронавируса.

На третей строчке рейтинга — Бернар Арно. Его состояние оценивается в 158 миллиардов долларов, которое он смог увеличить благодаря успеху брендов Louis Vuitton и Dior. В этом ему не помешала даже пандемия коронавируса. - Sputnik Узбекистан
3/10
© AFP 2022 / Stephane Dе Sakutin

На третей строчке рейтинга — Бернар Арно. Его состояние оценивается в 158 миллиардов долларов, которое он смог увеличить благодаря успеху брендов Louis Vuitton и Dior. В этом ему не помешала даже пандемия коронавируса.

© AFP 2022 / Britta Pedersen / dpa

На четвертом месте — Билл Гейтс с 129 миллиардами долларов. Сооснователь Microsoft сейчас активно пишет и публикует книги на тему изменения климата в мире.

На четвертом месте — Билл Гейтс с 129 миллиардами долларов. Сооснователь Microsoft сейчас активно пишет и публикует книги на тему изменения климата в мире. - Sputnik Узбекистан
4/10
© AFP 2022 / Britta Pedersen / dpa

На четвертом месте — Билл Гейтс с 129 миллиардами долларов. Сооснователь Microsoft сейчас активно пишет и публикует книги на тему изменения климата в мире.

© AP Photo / Nati Harnik

На пятой строчке — Уоррен Баффет. Состояние американского бизнесмена и одного из самых крупных инвесторов в мире оценивается в 118 миллиардов долларов.

На пятой строчке — Уоррен Баффет. Состояние американского бизнесмена и одного из самых крупных инвесторов в мире оценивается в 118 миллиардов долларов. - Sputnik Узбекистан
5/10
© AP Photo / Nati Harnik

На пятой строчке — Уоррен Баффет. Состояние американского бизнесмена и одного из самых крупных инвесторов в мире оценивается в 118 миллиардов долларов.

© AP Photo / Jeff Chiu

Ларри Пейдж — один из сооснователей корпорации Google. Его состояние оценивается в 111 миллиардов долларов. Занял почетное шестое место.

Ларри Пейдж — один из сооснователей корпорации Google. Его состояние оценивается в 111 миллиардов долларов. Занял почетное шестое место. - Sputnik Узбекистан
6/10
© AP Photo / Jeff Chiu

Ларри Пейдж — один из сооснователей корпорации Google. Его состояние оценивается в 111 миллиардов долларов. Занял почетное шестое место.

© AP Photo / Lee Jin-man

Сергей Брин, который также является сооснователем Google, совсем немного "отстал" от соратника и оказался на седьмой строчке рейтинга — 107 миллиардов долларов.

Сергей Брин, который также является сооснователем Google, совсем немного &quot;отстал&quot; от соратника и оказался на седьмой строчке рейтинга — 107 миллиардов долларов. - Sputnik Узбекистан
7/10
© AP Photo / Lee Jin-man

Сергей Брин, который также является сооснователем Google, совсем немного "отстал" от соратника и оказался на седьмой строчке рейтинга — 107 миллиардов долларов.

© AFP 2022 / Toru Yamanaka

Создатель компании Oracle Ларри Эллисон — на восьмом месте. Его состояние — 106 миллиардов долларов.

Создатель компании Oracle Ларри Эллисон — на восьмом месте. Его состояние — 106 миллиардов долларов. - Sputnik Узбекистан
8/10
© AFP 2022 / Toru Yamanaka

Создатель компании Oracle Ларри Эллисон — на восьмом месте. Его состояние — 106 миллиардов долларов.

© AFP 2022 / Stephen Dunn/Getty Images

Стив Балмер — экс-руководитель Microsoft и владелец клуба НБА "Лос-Анджелес Клипперс". На сегодня заработал 91,4 миллиарда долларов.

Стив Балмер — экс-руководитель Microsoft и владелец клуба НБА &quot;Лос-Анджелес Клипперс&quot;. На сегодня заработал 91,4 миллиарда долларов. - Sputnik Узбекистан
9/10
© AFP 2022 / Stephen Dunn/Getty Images

Стив Балмер — экс-руководитель Microsoft и владелец клуба НБА "Лос-Анджелес Клипперс". На сегодня заработал 91,4 миллиарда долларов.

© AFP 2022 / Prakash Singh

Завершает десятку один из богатейших людей Индии, проживающий в Англии — Мукеш Амбани. Его состояние оценили в 90,7 миллиарда долларов.

Завершает десятку один из богатейших людей Индии, проживающий в Англии — Мукеш Амбани. Его состояние оценили в 90,7 миллиарда долларов. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Prakash Singh

Завершает десятку один из богатейших людей Индии, проживающий в Англии — Мукеш Амбани. Его состояние оценили в 90,7 миллиарда долларов.

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