Миллиардеры Forbes: топ-10 самых богатых жителей мира — фото
Самым обеспеченным человеком в мире признан Илон Маск — основатель компаний SpaceX и Tesla. Его состояние оценивается в 219 миллиардов долларов. Он возглавил рейтинг впервые, обогнав основателя и генерального директора интернет-платформы Amazon Джеффа Безоса.
Самым обеспеченным человеком в мире признан Илон Маск — основатель компаний SpaceX и Tesla. Его состояние оценивается в 219 миллиардов долларов. Он возглавил рейтинг впервые, обогнав основателя и генерального директора интернет-платформы Amazon Джеффа Безоса.
Джефф Безос впервые за четыре года утратил свои позиции и больше не является богатейшим человеком планеты. Его состояние ныне составляет 171 миллиард долларов — это на 6 миллиардов долларов меньше, чем в 2021-м, так как акции Amazon упали на 3%.
Джефф Безос впервые за четыре года утратил свои позиции и больше не является богатейшим человеком планеты. Его состояние ныне составляет 171 миллиард долларов — это на 6 миллиардов долларов меньше, чем в 2021-м, так как акции Amazon упали на 3%.
На третей строчке рейтинга — Бернар Арно. Его состояние оценивается в 158 миллиардов долларов, которое он смог увеличить благодаря успеху брендов Louis Vuitton и Dior. В этом ему не помешала даже пандемия коронавируса.
На третей строчке рейтинга — Бернар Арно. Его состояние оценивается в 158 миллиардов долларов, которое он смог увеличить благодаря успеху брендов Louis Vuitton и Dior. В этом ему не помешала даже пандемия коронавируса.
На четвертом месте — Билл Гейтс с 129 миллиардами долларов. Сооснователь Microsoft сейчас активно пишет и публикует книги на тему изменения климата в мире.
На четвертом месте — Билл Гейтс с 129 миллиардами долларов. Сооснователь Microsoft сейчас активно пишет и публикует книги на тему изменения климата в мире.
На пятой строчке — Уоррен Баффет. Состояние американского бизнесмена и одного из самых крупных инвесторов в мире оценивается в 118 миллиардов долларов.
На пятой строчке — Уоррен Баффет. Состояние американского бизнесмена и одного из самых крупных инвесторов в мире оценивается в 118 миллиардов долларов.
Ларри Пейдж — один из сооснователей корпорации Google. Его состояние оценивается в 111 миллиардов долларов. Занял почетное шестое место.
Ларри Пейдж — один из сооснователей корпорации Google. Его состояние оценивается в 111 миллиардов долларов. Занял почетное шестое место.
Сергей Брин, который также является сооснователем Google, совсем немного "отстал" от соратника и оказался на седьмой строчке рейтинга — 107 миллиардов долларов.
Сергей Брин, который также является сооснователем Google, совсем немного "отстал" от соратника и оказался на седьмой строчке рейтинга — 107 миллиардов долларов.
Создатель компании Oracle Ларри Эллисон — на восьмом месте. Его состояние — 106 миллиардов долларов.
Создатель компании Oracle Ларри Эллисон — на восьмом месте. Его состояние — 106 миллиардов долларов.
Стив Балмер — экс-руководитель Microsoft и владелец клуба НБА "Лос-Анджелес Клипперс". На сегодня заработал 91,4 миллиарда долларов.
Стив Балмер — экс-руководитель Microsoft и владелец клуба НБА "Лос-Анджелес Клипперс". На сегодня заработал 91,4 миллиарда долларов.
Завершает десятку один из богатейших людей Индии, проживающий в Англии — Мукеш Амбани. Его состояние оценили в 90,7 миллиарда долларов.
Завершает десятку один из богатейших людей Индии, проживающий в Англии — Мукеш Амбани. Его состояние оценили в 90,7 миллиарда долларов.