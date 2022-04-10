https://uz.sputniknews.ru/20220410/biznes-dlya-vsex--kak-proxodyat-yarmarki-dlya-predprinimateley-s-ovz-23789906.html
Возможности для всех: как в Ташкенте поддерживают бизнесменов с ОВЗ — видео
Возможности для всех: как в Ташкенте поддерживают бизнесменов с ОВЗ — видео
Продукция ремесленников с ограниченными возможностями пользуется у туристов большим спросом. Но кто и как помогает им ее реализовывать? И какие есть "загвоздки"? Ответы – в материале Sputnik.
2022-04-10T19:02+0500
2022-04-10T19:02+0500
2022-04-10T17:42+0500
видео
ремесленники
выставка
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В ташкентском парке "Навруз" каждые выходные будут проходить специальные выставки-ярмарки, участниками которых станут предпринимателями с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в Ассоциации социального туризма.Несколько недель назад при Ассоциации открылся Центр по поддержке предпринимателей с ОВЗ. Проект поддержало Министерство туризма и культурного наследия. Дело в том, что среди иностранных туристов большой популярностью пользуются узбекские изделия ручной работы. А многие предприниматели с ограниченными возможностями – это как раз ремесленники.Напрашивается вывод: ремесленникам с проблемами здоровья сложнее реализовать свою продукцию на рынке. Эту задачу и намерен решить Центр по поддержке предпринимателей.Как рассказала председатель Ассоциации социального туризма Мохира Султанова, хотя центр открылся в дни празднования Навруза, он уже стал сотрудничать с 20 мастерами-надомниками. В их числе – в основном женщины с проблемами слуха и опорно-двигательной системы.Какую пользу приносит предпринимателям с ОВЗ формат специальных торговых площадок, корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали участницы первой ярмарки, состоявшейся 2 апреля.Салима Ирматова – мастер из Ангрена. Она с детства передвигается в инвалидном кресле. Вот уже двадцать лет Салима вяжет палантины, перчатки и носки из ангоры.За один день мастер может связать один палантин. Салима признается, что хотела бы чаще принимать участие в подобных мероприятиях, чтобы больше людей узнало о ее бренде.Еще одна мастер - Наргиза Кодирова из Ташкента. У нее врождённая болезнь опорно-двигательной системы. Из мельхиора и полудрагоценных камней Наргиза делает национальные ювелирные украшения. Своими силами она продает их в родной махалле.По словам Мохиры Султановой, люди с ограниченными возможностями не хотят быть иждивенцами. Для них важно зарабатывать своим трудом и помогать семье, а еще, конечно, чувствовать себя полезными обществу. И таких желающих становится все больше. Поэтому в центре будут проходить бесплатные мастер-классы и обучение для людей с ОВЗ, желающих обучиться чему-то новому.Она также добавила, что многие ремесленники стесняются выходить в свет и заявлять о себе. Поэтому им нужно чаще общаться с людьми и рассказывать о своей работе. В этом им и помогут выставки-ярмарки: наверняка, вдохновившись примером ремесленников, уже участвующих в мероприятии, кто-то захочет тоже предложить свою продукцию в парке Навруз.
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ремесленники, выставка, видео
Возможности для всех: как в Ташкенте поддерживают бизнесменов с ОВЗ — видео
Продукция ремесленников с ограниченными возможностями пользуется у туристов большим спросом. Но кто и как помогает им ее реализовывать? И с какими сложностями сталкиваются такие предприниматели? Ответы – в материале Sputnik.
В ташкентском парке "Навруз" каждые выходные будут проходить специальные выставки-ярмарки, участниками которых станут предпринимателями с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом корреспонденту Sputnik
рассказали в Ассоциации социального туризма.
Несколько недель назад при Ассоциации открылся Центр по поддержке предпринимателей с ОВЗ. Проект поддержало Министерство туризма и культурного наследия. Дело в том, что среди иностранных туристов большой популярностью пользуются узбекские изделия ручной работы. А многие предприниматели с ограниченными возможностями – это как раз ремесленники.
Напрашивается вывод: ремесленникам с проблемами здоровья сложнее реализовать свою продукцию на рынке. Эту задачу и намерен решить Центр по поддержке предпринимателей.
Как рассказала председатель Ассоциации социального туризма Мохира Султанова, хотя центр открылся в дни празднования Навруза, он уже стал сотрудничать с 20 мастерами-надомниками. В их числе – в основном женщины с проблемами слуха и опорно-двигательной системы.
"Это жительницы Ташкента и Ташкентской области", — уточнила Мохира Султанова.
Какую пользу приносит предпринимателям с ОВЗ формат специальных торговых площадок, корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали участницы первой ярмарки, состоявшейся 2 апреля.
Салима Ирматова – мастер из Ангрена. Она с детства передвигается в инвалидном кресле. Вот уже двадцать лет Салима вяжет палантины, перчатки и носки из ангоры.
"В этом (процессе – Sputnik) участвует вся моя большая семья. Ведь шерсть нужно не только купить и очистить, но и покрасить. И если палантины – это машинная вязка, то носки и перчатки – ручная работа", — рассказала она.
За один день мастер может связать один палантин. Салима признается, что хотела бы чаще принимать участие в подобных мероприятиях, чтобы больше людей узнало о ее бренде.
Еще одна мастер - Наргиза Кодирова из Ташкента. У нее врождённая болезнь опорно-двигательной системы. Из мельхиора и полудрагоценных камней Наргиза делает национальные ювелирные украшения. Своими силами она продает их в родной махалле.
"Я хочу продавать свои украшения за пределами своего района, на рынке, в других городах, в городах по всему миру. Было бы хорошо, если бы нашим мастерицам обеспечили для этого удобный транспорт", — говорит она.
По словам Мохиры Султановой, люди с ограниченными возможностями не хотят быть иждивенцами. Для них важно зарабатывать своим трудом и помогать семье, а еще, конечно, чувствовать себя полезными обществу. И таких желающих становится все больше. Поэтому в центре будут проходить бесплатные мастер-классы и обучение для людей с ОВЗ, желающих обучиться чему-то новому.
"В случае, если мастеру сложно приехать в центр, то мы сами приедем к ней", — уточнила Мохира Султанова.
Она также добавила, что многие ремесленники стесняются выходить в свет и заявлять о себе. Поэтому им нужно чаще общаться с людьми и рассказывать о своей работе.
В этом им и помогут выставки-ярмарки: наверняка, вдохновившись примером ремесленников, уже участвующих в мероприятии, кто-то захочет тоже предложить свою продукцию в парке Навруз.