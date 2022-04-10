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Грузовик из России загорелся по пути в Таджикистан — видео очевидцев
Грузовик из России загорелся по пути в Таджикистан — видео очевидцев
Что случилось с водителем и где именно произошел инцидент, читайте в материале.
2022-04-10T14:33+0500
2022-04-10T14:33+0500
в мире
грузовик
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Российский грузовик, перевозивший бытовую технику, взорвался по пути в Таджикистан.Инцидент произошел, когда машина проезжала по территории Туркестанской области — на юге Казахстана.Пламя моментально охватило всю фуру.Отмечается, что водителю удалось быстро выбраться из салона грузовика. Прибывшая на место следственная группа оказала первую помощь пострадавшему.К настоящему моменту, пожар уже потушен, движение на 73 километре трассы Самара — Шымкент восстановлено.Правоохранители оценивают сумму материального ущерба.
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грузовик, таджикистан

Грузовик из России загорелся по пути в Таджикистан — видео очевидцев

14:33 10.04.2022
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТушения пожара
Тушения пожара - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2022
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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ЧП произошло, когда фура проезжала по территории Казахстана.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Российский грузовик, перевозивший бытовую технику, взорвался по пути в Таджикистан.
Инцидент произошел, когда машина проезжала по территории Туркестанской области — на юге Казахстана.
Пламя моментально охватило всю фуру.
Отмечается, что водителю удалось быстро выбраться из салона грузовика. Прибывшая на место следственная группа оказала первую помощь пострадавшему.
К настоящему моменту, пожар уже потушен, движение на 73 километре трассы Самара — Шымкент восстановлено.
Правоохранители оценивают сумму материального ущерба.
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